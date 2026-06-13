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Incidenti in montagna, oggi altri quattro morti sulle Alpi

Cronaca
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Dopo i tre decessi di ieri sul Gran Paradiso si registrano altre vittime. Due alpinisti sono deceduti sul versante francese del Monte Bianco, un altro sul ghiacciaio della Brenva, sempre sul massiccio del Monte Bianco, mentre un quarto escursionista è morto sul Monte Cervino

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Continuano gli incidenti sulle Alpi. Dopo i tre decessi di ieri sul Gran Paradiso nella mattinata di oggi sono morti altri quattro alpinisti: due sul versante francese del Monte Bianco, in particolare lungo la cresta Kuffner del Mont Maudit, uno sul ghiacciaio della Brenva, sempre sul massiccio del Monte Bianco, mentre un quarto alpinista morto è morto sul Monte Cervino.

 

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Tre morti sul Monte Bianco

Due alpinisti sono morti sulla cresta Kuffner sul monte Maudit, lato francese. Sul posto è intervenuto il soccorso francese per competenza, coordinato dagli operatori del Soccorso alpino valdostano in centrale unica del Soccorso della Valle d'Aosta- Cus. Un altro intervento ha interessato il ghiacciaio della Brenva (Monte Bianco) dove un altro alpinista ha perso la vita.

Un morto sul Monte Cervino

Il quarto alpinisyta è decedeuto sul Monte Cervino e  laa salma è stata trasportata a Cervinia. Le operazioni di riconoscimento sono affidate al soccorso alpino della Guardia di Finanza. È in corso il recupero del compagno di cordata, rimasto illeso. Sul posto la compagnia svizzera Air Zermatt, intervenuta in aiuto dei soccorritori italiani. 

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