Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Gran Paradiso, recuperati corpi dei tre alpinisti morti: sono caduti vicino alla cima

Cronaca

Recuperati nella notte e trasferiti all'obitorio del cimitero di Aosta i corpi dei tre alpinisti precipitati dalla parete Nord del Gran Paradiso. Le vittime sono tre residenti in Trentino: Antonio Sardano, 49 anni, Sergio Martinelli, 29, e Michael Zenatti, 39

ascolta articolo

I corpi dei tre alpinisti precipitati sul Gran Paradiso sono stati recuperati nella notte dall'elicottero del soccorso alpino valdostano e si trovano ora all'obitorio del cimitero di Aosta, dove sono in corso le procedure per il riconoscimento. Le indagini sono affidate ai finanzieri del Sagf di Entreves, che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente.

Chi sono le tre vittime

Le tre vittime sono residenti in Trentino, nella zona della valle d'Adige: si tratta di Antonio Sardano, 49 anni, Sergio Martinelli, 29, e Michael Zenatti, 39. Secondo la prima ricostruzione dei finanzieri, l'incidente potrebbe essersi verificato nella mattinata di ieri, in fase di salita, poco sotto la vetta: uno degli alpinisti sarebbe scivolato, trascinando a valle i due compagni di cordata.

Il secondo incidente in pochi giorni sulla stessa via

Quello sul Gran Paradiso è il secondo grave incidente in pochi giorni sulla medesima via alpinistica. Lo scorso 30 maggio era morto l'alpinista comasco Andrea Villa, 54 anni, precipitato per cinquecento metri sotto gli occhi del fratello e di un altro compagno di cordata.

Cronaca: Ultime notizie

Motorino rubato 42 anni fa è stato ritrovato e restituito

Cronaca

E’ accaduto nel Torinese: una pattuglia dei carabinieri ha fermato un  64enne che circolava...

Auto pirata investe due ragazzi a Guidonia, morto 23enne

Cronaca

Un altro coetaneo è rimasto ferito. I due giovani sono stati travolti nella notte, mentre...

Studente punta una pistola a pallini contro professore nel Modenese

Cronaca

L’episodio è avvenuto a Mirandola, durante un’ora di lezione in una classe prima dell’istituto...

Garlasco, giudici: “Stasi può uscire dal carcere, ok all'affidamento”

Cronaca

Il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha depositato il provvedimento con cui dà il via libera...

Deepfake a sfondo sessuale, polizia fa oscurare sito illecito in Usa

Cronaca

Le indagini della procura di Roma hanno portato alla chiusura di “cFake.com”, un sito che...

Cronaca: i più letti