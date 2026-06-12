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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 12 giugno: la rassegna stampa

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Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi domina la guerra in Medio Oriente: Trump ha annunciato il via libera di Teheran all'accordo e lo stop ai raid. “Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo. Firmeremo molto presto”, ha detto. Spazio anche alla Bce che alza i tassi di un quarto di punto, dal 2 al 2,25%. In primo piano anche l’affondo di Meloni in Parlamento contro i vannacciani. “La vera destra non è mai funzionale alla sinistra”, ha detto la premier. Scontro a tutto campo con le opposizioni

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