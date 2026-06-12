Le prime pagine dei quotidiani di oggi 12 giugno: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei quotidiani di oggi domina la guerra in Medio Oriente: Trump ha annunciato il via libera di Teheran all'accordo e lo stop ai raid. “Abbiamo ottenuto tutto quello che volevamo. Firmeremo molto presto”, ha detto. Spazio anche alla Bce che alza i tassi di un quarto di punto, dal 2 al 2,25%. In primo piano anche l’affondo di Meloni in Parlamento contro i vannacciani. “La vera destra non è mai funzionale alla sinistra”, ha detto la premier. Scontro a tutto campo con le opposizioni
- L’apertura è dedicata alla guerra in Medio Oriente con il titolo “Trump minaccia poi ferma i raid e annuncia: accordo vicino, la firma nel weekend in Europa”. Subito sotto: “La Bce alza i tassi dello 0,25: l’effetto sulle rate dei mutui”. In primo piano anche “Meloni, l’affondo su Vannacci”, “La leader in Aula attacca il generale: sei funzionale alla sinistra. Le opposizioni: il governo ha fallito”. L’editoriale è sulla guerra in Ucraina: “Per Putin non c’è un piano B”.
- In apertura “Trump-Iran: ‘C’è l’accordo’”, con il commento “La Casa Bianca alle corde” . In taglio centrale: “Meloni: inviato Ue per Kiev. E in aula attacca Vannacci”. In spalla viene richiamata la vicenda “Milano Cortina, indagata fedelissima di Salvini”. Ampio spazio è riservato a “Shakira (che) apre il Mondiale, prima vittoria del Messico”. In spalla “Da oggi a Bologna la Repubblica delle idee” e “Storia di Igor vittima dimenticata del metodo Floyd”.
- In apertura il via ai Mondiali di calcio con “Il mondo in gioco”. In taglio centrale la guerra in Iran con “Trump ferma i raid: ‘Intesa conclusa’” e i commenti “Donald nel labirinto della scelta decisiva” e “Se le grandi potenze hanno alleati piccini”. In spalla trova spazio “Meloni allo scontro con Vannacci. E nella Lega punta su Zaia e Fedriga”. Al centro della pagina sono richiamati anche “La Bce alza i tassi” e “Ribera: l’Italia e il gas troppa dipendenza”.
- In apertura “Iran-Usa, Trump: c’è l’accordo”. Al centro pagina: “Il Mondiale dei record con Bocelli e Shakira”. In spalla: “Meloni: un inviato europeo per Kiev. Il sì di Mattarella”. L’editoriale: “Il campo largo e i ceti popolari”. In taglio alto: “Lazio, i tifosi vip: dialogo per ripartire”. In spalla spazio a “Gualtieri: tassa di soggiorno da alzare e regole per i B&B. Serve una legge per Roma”. In taglio basso: “I ragazzi di Crans non erano ubriachi ma uscite bloccate”.
- In apertura “Per i laureati più lavoro ma pagato poco. Stipendi giù del 60% rispetto all’estero”. Al centro della prima pagina trova spazio “La Bce alza il costo del denaro. I tassi sui depositi salgono al 2,25%”. In spalla viene richiamata la guerra in Iran con “Prima le minacce e poi l’annuncio di Trump: ‘Presto la firma dell’intesa con l’Iran’”. In primo piano anche “OpenAI avvia i tagli dei prezzi”. Spazio anche a “Orsini: ‘Zes unica in Europa contro la burocrazia’”.
- In apertura “Juve rovesciata”, “Si dimette Comolli. Carnevali nuovo ad, rispunta Vlahovic”. In taglio alto trova spazio “La mia America il mio Milan”, intervista a Pulisic. Nella parte alta della pagina viene richiamato anche “Festa Mondiale (con tre rossi)”. In taglio basso spazio a “Kimi non vuole più fermarsi: ‘Mi gufano? So cosa fare...’” e a “L’Olimpia fa subito 100. È scattato lo scudetto”.
- In apertura “La svolta di Giorgia” Meloni, “Da Alfano a Vannacci utili idioti della sinistra. Meloni: ‘Vota con il Pd’”. L’editoriale: “La moglie del soldato”. In primo piano anche la guerra in Iran con il titolo “Trump ferma i raid, accordo a un passo”. In taglio centrale: “Berlusconi, padre e leader. Le sue idee vivono ancora”. Spazio anche a “Dopo il ponte, le Olimpiadi. I magistrati contro Salvini & C.”. In taglio basso “Arriva la tesina ‘rieducativa’ per gli studenti patrioti” e “Paura Pier Silvio, illeso nello schianto”.
- In apertura “Trump annulla i raid: ‘Accordo con l’Iran’”. In primo piano anche “Meloni (che) striglia la Ue e Vannacci. Poi l’attacco dei Cinque Stelle”. Al centro della pagina: “Ballando sul mondo (in guerra)” sui Mondiali. In taglio alto: “I misteri dei fratelli Savi. Roberto non collabora. Da Fabio poche risposte”. In taglio basso spazio a “Frontale con l’auto. Paura per Pier Silvio”, “Omicidio di Pierina, Dassilva: ‘Ho resistito al carcere grazie alle mie mogli’” e “Addio a Montroni, il libraio d’Italia”.
- In apertura “Piove sul Salvini”, “I Pm indagano attorno a lui e Vannacci spopola”. L'editoriale: "Il Cazzaro Nero". In taglio alto: “Marina a caccia di petroliere russe: Parlamento all’oscuro”. Nella colonna laterale: “Meloni e il Colle: mediatore cercasi fra Mosca e Kiev”. Spazio anche a “Trump minaccia l’Iran, poi cambia idea: ‘C’è intesa’”. In taglio basso: “Cemento, crimine e Gaza: Gualtieri contestato a Roma” e “Pier Silvio elogia Silvio: impiegati precettati in ditta”.
- In apertura la guerra in Ucraina con “Ferragosto a Mariupol”, “Gli ucraini promettono di tornare nella città che Mosca ha trasformato nella vetrina dell’occupazione e intanto hanno colpito il porto”. In primo piano anche “Vannacci e la tv di sinistra”, con il commento “Meloni in Aula fa l'anti Vannacci su Kyiv e migranti. Ma sulle spese per la Difesa maggioranza e opposizione vanno in tilt. Un guaio”. Spazio anche alla guerra in Iran con “Terrore iraniano, l’Europa si desta” e “Bombe e poi colloqui”.
- In apertura “L’equilibrista”, “Le comunicazioni di Meloni alle Camere all'insegna del ‘sì, ma’. Critica ancora l'Europa, senza però indicare una direzione. E sull'Ucraina: sì al sostegno, no alle fughe in avanti sull’adesione”. In spalla “Gruber ospita Vannacci e insiste con l’ideologia del doppio binario della giustizia. E basta!". Spazio anche alla guerra in Iran con “Gli Stati Uniti pronti a nuovi raid sull’Iran. Ora Teheran teme la ritorsione di Israele”.
- In apertura “I centri in Albania possono saltare”, secondo “l’avvocata generale della Corte di giustizia Ue l'Italia non aveva competenza per firmare l’accordo con l’Albania”. Al centro della prima pagina “Risono Giorgia”, “Torna ad attaccare l'Unione europea dei ‘burocrati’ e del Green deal”. In spalla: “Cambio di strategia. All’inseguimento degli elettori euroscettici”. In taglio basso: “La sfida della destra sugli emendamenti”, “La festa e la protesta di Città del Messico” e “‘Teheran ha ceduto’, Trump annulla i raid”.
- In apertura “‘Vannacci vota con la sinistra’. Il nemico interno spaventa Meloni”. Spazio anche al commento “Le ambigue ‘ginocchiere’. È la politica del sessismo”. In taglio basso: “Iran, ennesima giravolta di Trump: ‘Raid annullati, accordo vicino’”. Spazio anche a “Oltre le scalate. La calda estate della finanza”. In spalla trovano spazio le parole dell’ambasciatore del Vaticano “Il blocco degli Usa è un genocidio. Cuba si difenderà”.
- In apertura “Quando grillino fa rima con cretino”, “La vergogna dell'on. Silvestri: ‘Meloni leader con le ginocchiere’. E le "femministe" del campo largo neanche prendono le distanze”. Al centro pagina: la “premier lo attacca in aula”, “Vannacci vota con Fratoianni e rischia di arruolarsi tra gli utili idioti della sinistra”. In taglio basso: “I magistrati accerchiano Salvini”. In spalla: “Cassa avvocati, un giallo da 4 miliardi”.
- In apertura “Juve, che Carnevali!”, “Comolli si dimette, arriva il nuovo ad”. In taglio alto trova spazio “Rimpianto mondiale”, “Il Messico vince nella partita inaugurale”. Spazio anche a “Lotito, basta così”. In taglio basso trovano spazio “Palesta deciso: vuole l’Inter”, “Napoli, Anguissa ora può restare” e “Roma, tre colpi da 100 milioni”.
- In apertura “Carnevali rifà la Juve”, “Oggi CdA straordinario: attese le dimissioni del manager francese dopo un solo anno, povero di risultati e ricco di tensioni”. In taglio alto: “Toro, 3 offerte dagli Usa”. In spalla: “Via al mondiale”, “Cannavaro esclusivo: ‘Qui è magia anche con l’Uzbekistan’”. In taglio basso: “Messico e lacrime. Festa Jimenez” e “Storie da film: la crisi di Suez e quelle folli Olimpiadi”.