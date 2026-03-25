Legge elettorale, iter riforma al via martedì. Opposizione: si fermino

Per Pagano l'obiettivo resta chiaro: come testo base verrà adottato quello depositato dai partiti di governo. Poi al via l’iter parlamentare a cominciare dalle audizioni, ma nessuna certezza sulla tempistica. "Molto dipenderà dalle intenzioni delle opposizioni", ragionano fonti di maggioranza. E intanto il campo largo alza un muro di protesta. "No a forzature o colpi di mano", è il refrain. Che chiude per ora a qualsiasi possibilità di migliorare il testo in commissione. Dalle parti del centrodestra, in Transatlantico, più di qualcuno tiene a rimarcare come nelle scorse settimane sia emerso - sempre sottotraccia - qualche apprezzamento su alcuni punti della riforma da una parte delle forze di opposizione. "Il punto, ora, è capire se dopo il referendum andranno avanti con un'opposizione dura e pura”, è il timore diffuso nella maggioranza. Che trova conferma negli immediati attacchi del centrosinistra sulla decisione dell'ufficio di presidenza.

Opposizioni: "La maggioranza si fermi"

"La maggioranza non ha capito il messaggio di ieri, si fermino", è l'invito lanciato dal responsabile Riforme del Pd Alessandro Alfieri dopo la vittoria del No. "Non gli consentiremo di stravolgere le regole del gioco senza consenso parlamentare e solo per farsi una legge 'su misura'", incalza la capogruppo dem alla Camera Chiara Braga. "La maggioranza persevera nella sua miope prepotenza e accelera sulla nuova legge elettorale truffa", è il commento del capogruppo M5S in commissione Alfonso Colucci. Che parla di "un disperato tentativo di rimanere a galla". "Hanno paura del voto e vogliono scrivere una legge che gli garantisca la vittoria", è l'affondo di Avs. Mentre Riccardo Magi di +Europa invita le opposizioni a "restare unite contro l'indecente legge elettorale", e avvisa: "noi stiamo lavorando alla ripresentazione del Mattarellum" . Tra i partiti del centrosinistra, le posizioni restano variegate. E, per ora, sembra prevalere l'attacco sul metodo. Il lavoro comune nel campo largo non è ancora cominciato, ma una delle ipotesi è quella di dare battaglia sul premio di maggioranza, definito come "premio di onnipotenza". E qualcuno lancia la provocazione: "se si vuole discutere si riparta da zero". Intanto, andranno scelti i relatori. L'obiettivo è chiudere entro giovedì. Etra le ipotesi sembrerebbe prevalere quella di tre deputati, uno per ogni grande partito di centrodestra.