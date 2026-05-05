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Mondo

India, perché la vittoria di Modi alle elezioni regionali non è solo interna

Luciana Grosso

Ispi

Il partito del premier indiano ha vinto le elezioni regionali nel Bengala Occidentale e nell'Assam. Questi risultati rafforzano una leadership che aveva attraversato mesi difficili su temi anche internazionali, in particolare sulla crisi energetica che si profila per effetto della chiusura dello Stretto di Hormuz

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