Il partito del premier indiano ha vinto le elezioni regionali nel Bengala Occidentale e nell'Assam. Questi risultati rafforzano una leadership che aveva attraversato mesi difficili su temi anche internazionali, in particolare sulla crisi energetica che si profila per effetto della chiusura dello Stretto di Hormuz
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