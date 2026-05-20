Al centro della seconda edizione gli agenti del cambiamento, dalle imprese alla politica alla società civile, per capire in che modo l’Europa potrà rilanciarsi in un mondo sempre più competitivo
Dal 22 al 24 maggio, a Brescia si discuterà dell’idea di un’indipendenza europea interrogandosi sui temi cruciali per il suo futuro. FPS26 riunirà, infatti, gli agenti del cambiamento, dalle imprese alla politica alla società civile, per capire in che modo l’Europa potrà rilanciarsi in un mondo sempre più competitivo. Dopo il successo della prima edizione a L’Aquila, il secondo appuntamento si articolerà a partire dal motto “la tua città Europea” per parlare di come manifattura e innovazione, energia e politica internazionale, regole e governance europea si intreccino in un momento di profondo cambiamento.
Gli ospiti
Oltre agli ospiti internazionali, saliranno sul palco molte voci italiane, a partire da esponenti politici come Matteo Renzi, ex presidente del Consiglio e fondatore di Italia Viva ma anche Luigi Di Maio, rappresentante speciale dell’Unione Europea per il Golfo e Carlo Calenda, manager e fondatore di Azione. Presenti anche gli eurodeputati Paolo Inselvini e Giorgio Gori come pure tanti imprenditori italiani, da Maddalena Adorno, founder dell’azienda biotech Dorian Therapeutics, spin-off della Stanford Medical School ad Andrea Rocchetto che grazie a Ephos è stato nominato dal "Time" come uno dei 100 business leader più influenti nella promozione dell’azione climatica. Passando ancora per Luciano Belviso, CEO di Mirai Robotics. Al FutureProofSociety si parlerà poi di cultura, sport e inclusione con eventi come lo spettacolo “Storie di Canzoni Live” con Francesco Oggiano in occasione degli 80 anni della Repubblica e la partita benefica di baskin, lo sport inclusivo che mette insieme persone con e senza disabilità. Le conferenze e i panel saranno ospitati in diverse location storiche e culturali del centro cittadino.
Il programma giorno per giorno
- Venerdì 22 maggio si comincia alle 18 presso Palazzo Monti con la Masterclass Energy - powered By WEC: ospiti Romano Borchiellini, Giuseppe Montesano, Letizia Pittiglio e Fabio Armanasco. Sempre alle 18 presso l'Auditorium Santa Giulia va in scena la Masterclass Life Science - powered By Argenx con Aureliano Stingi, Fabrizio Celia e Silvia Rossi. Sempre alle 18 ma presso il Teatro Grande, Salone delle Scenografie è in programma la Masterclass Politica internazionale - powered by European Council con Giulia Sciorati, Arturo Varvelli, Lorena Martini e Maddalena Procopio. Al Carme, dalle 18 alle 19:30 va in scena la Masterclass Media: powered by Spotify con Francesco Oggiano e Spotify. Alle 19:30 presso Zanardelli 36 c'è il welcome vernissage con aperitivo. Ore 20:45, presso l'Auditorium S. Barnaba c'è l'opening night - Let’s debate Europe (with orchestra) con Alessandro Tommasi, Andrea Poli, Laura Castelletti, Massimiliano Salini, Tommaso Barba, Maddalena Adorno, Matteo Hallisey, STUR, Irene Tinagli. Dalle 21:45 alle 23 lo stesso Auditorium ospita Storie di canzoni live by Francesco Oggiano con Francesco Oggiano & Band.
- Sabato 23 maggio si comincia alle 8 presso Ananke con il running club & soft clubbing. Ore 9, l'Auditorium S. Barnaba ospita la masterclass per diventare Tiranni con Antonio Losito mentre alle 9.30 la stessa location propone "I comunicatori del futuro" con Carlotta Ventura. Restando in Auditorium, alle 10 ecco l'incontro "Nuovo disordine mondiale" con Matteo Renzi e Vittorio Emanuele Parsi. Alle 10:45, stessa location, in programma c'è il colloquio "Redesign Europe" con Alessandro Tommasi, Gabriella Zanzanaini, Laura Bononcini, Giovanni Guzzetta, Michele Rillo, Francesco Pappone. Alle 11:30 presso l'Auditorium S. Giulia invece il tema sarà "Come è profondo il mare nostrum" con Luigi di Maio, Gianluca Ansalone, Luciano Belviso, Paolo Inselvini ed Emilio Del Bono e Aurora Martella. Sempre 11:30 al Ridotto, Teatro Grande ecco "Eppur si muove" con Marcello Ascani, David Avino, Luca Carabetta e Luca De Angelis. Stesso orario, ma al Carme, il tema sarà "Come assicurare l’energia per il futuro" con Lorenzo Borga, Michele Vitiello, Luca Romano, Benedetta Scuderi e Lorenzo Giussani. Dalle 13 alle 14 Campo Marte ospita un Baskin match, mentre allo stesso orario Palazzo Monti ospita il Private working lunch NextGen - FantaFuturo con Luca Toccalini, Luca Carabetta, Michele Schiavi, Stefano Benigni, Matteo Hallissey e Fabrizio Benzoni, Benedetta Scuderi, Fossati, Marco Rossi, Giacomo Fanin, Michele Rillo. Ore 14:30: l'Auditorium S. Giulia ospita "Dai territori al mondo" con Giacomo Biraghi, Laura Castelletti e Caterina Sarfatti , Toufic Rifai. Al Carme alle 14:30 c'è l'evento "Un’Europa a prova di AI" con Aleksandra Georgieva, Fabrizio Celia, Lorenzo Maternini e Andrea Rocchetto, Maria Vittoria Trussoni e Guido Scorza. Sempre ore 14:30 ma all'Auditorium S. Barnaba c'è l'incontro dal titolo "Decarbonizzare la transizione" con Lorenzo Borga, Patrick Oungre, Giorgio Gori e Simona Benedettini, Stefano Cappello. Stessa location, ma alle 16, per l'evento "Fireside chat with Bailey Ingram" con Bailey Ingram ed Alessandro Tommasi. Senza spostarsi, ore 16:45 va in scena "Che fine ha fatto il generale inverno" con Garry Kasparov e Lia Quartapelle. Restando a sabato 23 maggio, ma nel pomeriggio inoltrato, alle ore 17:30 l'Auditorium S. Barnaba ospita "Energia senza alibi" con Renato Mazzoncini e Aleksandra Gieorgeva. Alle 18, stessa location, c'è "Dont’ think of an elephant" con Alastair Campbell e Arturo Varvelli mentre alle 18:45 ecco "Who breaks the news?" con Marcello Ascani e Alex Lieberman. Il Cinema Moretto, alle 19:30, propone la prima assoluta Sky di “Nazzi Racconta - Desirée Piovanelli” mentre Verso ospita aperitivo & Pitch Your Friend. Alle 21:30 il Castello di Brescia vede in scena l'Official Party by Radio Carme.
- Domenica 24 maggio si inizia alle 8 presso i Giardini Viridarium con lo yoga mentre alle 9:40 l'Auditorium S. Barnaba ospita l'evento "Come creare una società del lavoro a prova di futuro" con Roberto Saccone, Jacopo Pertile, Emanuele Benatti e Paolo Streparava e Gaia Mombelli. Ore 10:20, stessa location c'è "Do Something" con Carlo Calenda e Angelo Mazzetti, Gaia Mombelli, Massimiliano Giansanti, Alessandro Cattaneo, Lara Ponti. Alle 11:20 scatta il dialogo con il Commissario Europeo Raffaele Fitto con la presenza di Marcello Ascani. Le 11:40 sono l'orario previsto poi per "Vivere di più e vivere meglio" con Aureliano Stingi, Fabrizio Celia, Federico Villa e Tommaso Barba. Sempre il S. Barnaba ospita alle 12:30 il dialogo con Wolfang Ischinger con Wolfang Ischinger e Francesco Petronella. Alle 13, infine, ecco l'incontro dal titolo "L'impatto delle semplificazioni sull'agenda dell'abbondanza e le nuove generazioni" con Alessandro Tommasi e Maria Elisabetta Alberti Casellati. Lo stesso Tommasi sarà protagonista della chiusura alle 13:40.