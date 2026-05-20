Dal 22 al 24 maggio, a Brescia si discuterà dell’idea di un’indipendenza europea interrogandosi sui temi cruciali per il suo futuro. FPS26 riunirà, infatti, gli agenti del cambiamento, dalle imprese alla politica alla società civile, per capire in che modo l’Europa potrà rilanciarsi in un mondo sempre più competitivo. Dopo il successo della prima edizione a L’Aquila, il secondo appuntamento si articolerà a partire dal motto “la tua città Europea” per parlare di come manifattura e innovazione, energia e politica internazionale, regole e governance europea si intreccino in un momento di profondo cambiamento.

Gli ospiti

Oltre agli ospiti internazionali, saliranno sul palco molte voci italiane, a partire da esponenti politici come Matteo Renzi, ex presidente del Consiglio e fondatore di Italia Viva ma anche Luigi Di Maio, rappresentante speciale dell’Unione Europea per il Golfo e Carlo Calenda, manager e fondatore di Azione. Presenti anche gli eurodeputati Paolo Inselvini e Giorgio Gori come pure tanti imprenditori italiani, da Maddalena Adorno, founder dell’azienda biotech Dorian Therapeutics, spin-off della Stanford Medical School ad Andrea Rocchetto che grazie a Ephos è stato nominato dal "Time" come uno dei 100 business leader più influenti nella promozione dell’azione climatica. Passando ancora per Luciano Belviso, CEO di Mirai Robotics. Al FutureProofSociety si parlerà poi di cultura, sport e inclusione con eventi come lo spettacolo “Storie di Canzoni Live” con Francesco Oggiano in occasione degli 80 anni della Repubblica e la partita benefica di baskin, lo sport inclusivo che mette insieme persone con e senza disabilità. Le conferenze e i panel saranno ospitati in diverse location storiche e culturali del centro cittadino.