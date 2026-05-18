Dopo il successo della prima edizione a L'Aquila, dal 22 al 24 maggio, torna il FPS26. Nel capoluogo lombardo si riuniranno ospiti internazionali e leader politici per interrogarsi sui temi cruciali del futuro dell'Europa ascolta articolo

Mancano meno di due settimane al summit di FutureProofSociety. Dal 22 al 24 maggio, a Brescia si discuterà dell’idea di un’indipendenza europea interrogandosi sui temi cruciali per il suo futuro. FPS26 riunirà gli agenti del cambiamento, dalle imprese alla politica alla società civile, per capire in che modo l’Europa potrà rilanciarsi in un mondo sempre più competitivo.

Il FPS26 riunirà anche big del panorama internazionale Dopo il successo della prima edizione a L’Aquila, il summit arriva a Brescia, il cui motto è “la tua città Europea” per parlare di come manifattura e innovazione, energia e politica internazionale, regole e governance europea si intrecciano in un momento di profondo cambiamento. FPS26 nasce grazie alla collaborazione con il Comune di Brescia e a un gruppo di istituzioni e imprese che vogliono investire in nuove idee. Nel capoluogo lombardo si riuniranno big del panorama europeo e internazionale, come Garry Kasparov, campione di scacchi, attivista per i diritti umani e dissidente russo, Wolfgang Ischinger diplomatico tedesco, già presidente della Munich Security Conference e oggi Presidente del Consiglio di Fondazione, Alex Lieberman, fondatore di Tenez e Morning Brew, tra le realtà media piu innovative al mondo, e Alastair Campbell, comunicatore e stratega politico britannico, dal 1994 al 2003 portavoce del Primo Ministro Tony Blair e uno dei maggiori esperti europei di crisis management.

Non solo talk, il summit si dedica anche a cultura, sport e inclusione Oltre agli ospiti internazionali, saliranno sul palco molte voci italiane, a partire da esponenti politici come Matteo Renzi, ex Presidente del Consiglio e fondatore di Italia Viva; Luigi Di Maio, Rappresentante Speciale dell’Unione Europea per il Golfo; Carlo Calenda, manager e fondatore di Azione; e gli eurodeputati Paolo Inselvini e Giorgio Gori. Ma anche tanti imprenditori italiani: da Maddalena Adorno, Founder dell’azienda biotech Dorian Therapeutics, spin-off della Stanford Medical School, ad Andrea Rocchetto, che grazie a Ephos è stato nominato dal TIME come uno dei 100 business leader più influenti nella promozione dell’azione climatica, a Luciano Belviso, CEO di Mirai Robotics. Al FutureProofSociety si parlerà poi di cultura, sport e inclusione con eventi come lo spettacolo “Storie di Canzoni Live” con Francesco Oggiano in occasione degli 80 anni della Repubblica e la partita benefica di baskin, lo sport inclusivo che mette insieme persone con e senza disabilità.