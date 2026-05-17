Il rischio è un nuovo balzo dei prezzi. Secondo l'ultimo rapporto Ubs, malgrado la minore domanda e le misure dei governi come il rilascio delle riserve strategiche, a fine maggio le scorte toccheranno il livello più basso (7,6 miliardi di barili)

A parlare ancora una volta di una situazione di emergenza è stato Ubs nel suo ultimo rapporto. Le scorte di greggio mondiali si stanno avvicinando al livello minimo degli ultimi 10 anni con il rischio di un nuovo balzo dei prezzi. Nel report si legge che, malgrado la minore domanda e le misure dei governi come il rilascio delle riserve strategiche, a fine maggio le scorte toccheranno il livello più basso (7,6 miliardi di barili). SEGUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLA SITUAZIONE IN MEDIO ORIENTE