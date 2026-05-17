Il rischio è un nuovo balzo dei prezzi. Secondo l'ultimo rapporto Ubs, malgrado la minore domanda e le misure dei governi come il rilascio delle riserve strategiche, a fine maggio le scorte toccheranno il livello più basso (7,6 miliardi di barili)
A parlare ancora una volta di una situazione di emergenza è stato Ubs nel suo ultimo rapporto. Le scorte di greggio mondiali si stanno avvicinando al livello minimo degli ultimi 10 anni con il rischio di un nuovo balzo dei prezzi. Nel report si legge che, malgrado la minore domanda e le misure dei governi come il rilascio delle riserve strategiche, a fine maggio le scorte toccheranno il livello più basso (7,6 miliardi di barili). SEGUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLA SITUAZIONE IN MEDIO ORIENTE
Exxon
Sulla stessa lunghezza d’onda anche il ceo di Exxon Darren Woods che alla Cbs ha detto che, quando si arriverà al livello minimo di scorte nel caso di un prolungarsi del blocco di Hormuz, si rischierà un rialzo delle quotazioni e conseguenze negative sull'economia.