Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale di Sky TG24 sulla guerra in Iran
Arrow-link
Arrow-link

Guerra Iran, l’allarme: “Scorte di greggio mondiali vicine ai minimi degli ultimi 10 anni”

Economia

Il rischio è un nuovo balzo dei prezzi. Secondo l'ultimo rapporto Ubs, malgrado la minore domanda e le misure dei governi come il rilascio delle riserve strategiche, a fine maggio le scorte toccheranno il livello più basso (7,6 miliardi di barili)

ascolta articolo

A parlare ancora una volta di una situazione di emergenza è stato Ubs nel suo ultimo rapporto. Le scorte di greggio mondiali si stanno avvicinando al livello minimo degli ultimi 10 anni con il rischio di un nuovo balzo dei prezzi. Nel report si legge che, malgrado la minore domanda e le misure dei governi come il rilascio delle riserve strategiche, a fine maggio le scorte toccheranno il livello più basso (7,6 miliardi di barili). SEGUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLA SITUAZIONE IN MEDIO ORIENTE 

Exxon

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il ceo di Exxon Darren Woods che alla Cbs ha detto che, quando si arriverà al livello minimo di scorte nel caso di un prolungarsi del blocco di Hormuz, si rischierà un rialzo delle quotazioni e conseguenze negative sull'economia.

Approfondimento

Guerra Iran, cos’è il tank top e qual è la strategia Usa sul petrolio

Economia: Ultime notizie

Guerra in Iran, prezzi in aumento fino al 40%: ecco i beni più cari

Economia

A meno di tre mesi dallo scoppio del conflitto nel Golfo, il quadro dei prezzi appare fortemente...

Un'immagine d'archivio di un carrello della spesa in un supermercato della capitale. MARIO DE RENZIS/ANSA/TO

Modello 730, quando arrivano i rimborsi Irpef e come funzionano

Economia

La scadenza per inviare il modello 730/2026, la dichiarazione dei dipendenti e pensionati, è...

MILANO - AGENZIA DELLE ENTRATE - MODULI MODULO MODELLO 730 E MODELLO IVA - DICHIARAZIONE DEI REDDITI - TASSE

Piano casa, arriva il bonus volumetria: a chi spetta e come funziona

Economia

Nel quadro del decreto 66/2026, entrato in vigore lo scorso 8 maggio, sta prendendo forma una...

Ristrutturazioni edilizie sui palazzi del centro storico per usufruire del bonus facciata e bonus 110 % per cento . Edilizia Lavoro (ROMA - 2021-11-18, Stefano Carofei) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate (FOTO REPERTORIO - 2023-02-18, Stefano Carofei) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

Istat, inflazione aprile +2,7%: le città dove il carovita pesa di più

Economia

Continua la corsa dell’inflazione. L’Istat ha reso noto l’indice nazionale dei prezzi al consumo...

Spese condominiali, come pagarle con un bollettino Mav. La guida

Economia

Pagare le spese condominiali è un appuntamento periodico che riguarda tutti i proprietari e, in...

Economia: I più letti