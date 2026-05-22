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Recordati, Opa dai fondi Cvc e Gbl: offerta d'acquisto da 10,7 miliardi

Economia

Il controvalore complessivo è calcolato sulla base di un corrispettivo pari a 51,29 euro per azione che incorpora un premio un premio pari a 12,891% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni alla data del 25 marzo scorso, giorno in cui è stata presentata la manifestazione di interesse non vincolante al board della casa farmaceutica

 

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Un consorzio di fondi guidato da CVC Fund IX e Groupe Bruxelles Lambert annuncia di avere sottoscritto accordi vincolanti per la promozione, da parte di una società per azioni di diritto italiano di nuova costituzione, di un’offerta pubblica di acquisto volontaria su tutte le azioni ordinarie di Recordati a un corrispettivo pari a 51,29 euro per azione, finalizzata ad ottenere il delisting da Euronext Milan. Il controvalore complessivo è di 10,7 miliardi. Il corrispettivo - si sottolinea è da intendersi ex dividend con riferimento al saldo del dividendo pari a 0,71 euro per azione corrisposto agli azionisti di Recordati mercoledì 20 maggio.

L'Offerta incorpora un premio pari al 12,89% del prezzo ufficiali delle azioni Recordati

L’Offerta - si sottolinea - è supportata da una base azionaria committed, flessibile e stabile, nell’ambito della quale CVC e GBL collaboreranno quali investitori in co-controllo con un chiaro impegno a sostenere lo sviluppo della Società a lungo termine. Inoltre - continua la nota - "offre agli attuali azionisti l’opportunità di realizzare un valore immediato e certo in denaro, eliminando l’esposizione ai rischi di execution associati alla prossima fase di sviluppo della Società e alla più ampia volatilità di mercato, macroeconomica e geopolitica". Il corrispettivo dell’Offerta incorpora un premio pari a 12,89% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni Recordati alla data del 25 marzo scorso ossia l’ultimo giorno di borsa aperta prima della pubblicazione del comunicato stampa della Società relativo alla ricezione della manifestazione di interesse non vincolante di CVC. Rossini , attuale azionista di controllo di Recordati, ha assunto un impegno ad aderire all’Offerta con riferimento a tutte le 97.912.463 azioni Recordati dalla stessa detenute, rappresentative del 46,82% del capitale sociale della Società.

 

Approfondimento

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Gli altri protagonisti dell'operazione

L’Investitore CVC e l’Investitore GBL sono stati assistiti da PedersoliGattai e Latham & Watkins LLP in qualità di consulenti legali e da FRM ed EY in qualità di advisor fiscali. CVC è assistita da Goldman Sachs International, Jefferies GmbH, J.P. Morgan Securities plc, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e Deutsche Bank Aktiengesellschaft in qualità di advisor finanziari. GBL è assistita da Morgan Stanley & Co. International plc in qualità di advisor finanziario. Rossini è stata assistita da White & Case in qualità di consulente legale.

 

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