In arrivo Eu Inc., per semplificare gestione delle società in Europa

L’idea della Commissione europea, quindi, è quella di cambiare il modo in cui nascono e crescono le imprese, superando e armonizzando le diverse legislazioni dei 27 Stati membri e creando un quadro societario unico, valido in tutta l’Unione e riconosciuto dai vari Paesi. Al momento, infatti, chi avvia o gestisce imprese nell’Ue deve fare i conti con i diversi sistemi giuridici degli Stati membri e intraprendere un percorso complicato e spesso costoso. L’Eu Inc. rappresenterebbe invece un “28esimo regime”, che permetterebbe di tagliare burocrazia e costi. Il progetto, comunque, non modifica le leggi nazionali e non tocca aspetti cruciali come fisco o contratti di lavoro. E anche se molti aspetti restano da chiarire, l’obiettivo dichiarato è quello di superare la frammentazione burocratica che caratterizza l’Unione in questo settore.

Per approfondire: Lavoro, dal task pausing alla naked resignation: i 10 trend del 2026 secondo gli esperti