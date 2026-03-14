Carburanti, verde sopra 1,8 euro al litro: Salvini convoca compagnie

Sul rischio di speculazione nel prezzo di benzina e gasolio il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha convocato le aziende petrolifere per mercoledì prossimo, 18 marzo, a Milano. Il ministro “si è confrontato a lungo con i tecnici del ministero e del settore e ha posto l'accento sulla speculazione in atto a danno di cittadini e trasportatori, derivante da aumenti ingiustificati del prezzo della benzina e del gasolio”, si legge in una nota del ministero.