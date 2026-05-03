La precauzione più immediata è evitare di stampare la ricevuta quando non è indispensabile. Se invece si sceglie di ottenerla, è importante non lasciarla nello sportello, né appoggiarla sulla macchina o gettarla intera nel cestino vicino all’ATM. Va trattata come un documento riservato e distrutta quando non serve più, ad esempio riducendola in piccoli pezzi o utilizzando un distruggidocumenti. Inoltre, prima di allontanarsi, è buona norma verificare che la sessione sia terminata: se compare la richiesta di effettuare un’altra operazione, bisogna selezionare “Annulla” o “Cancel”.