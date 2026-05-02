A poter richiedere il passaporto elettronico sono i cittadini italiani maggiorenni e i genitori di minori che abbiano residenza o domicilio presso un comune abilitato. Il servizio non è previsto per una serie di soggetti, dai titolari di doppio passaporto agli iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire). La procedura è nulla tra gli altri anche per i richiedenti di un passaporto temporaneo e per i titolari di passaporto rilasciato all'estero.