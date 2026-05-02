L’esame è promosso dal Ministero del Turismo e si configura come una procedura di abilitazione professionale valida su tutto il territorio nazionale. La gestione operativa è affidata a Formez PA, che cura sia la raccolta delle candidature sia la gestione del contributo di partecipazione. Il superamento delle prove consente di esercitare legalmente la professione e comporta l’iscrizione all’Elenco Nazionale delle Guide Turistiche (Engt), registro ufficiale istituito presso il ministero.

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