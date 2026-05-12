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Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 12 maggio

Lifestyle

Introduzione

Al via c'è una nuova giornata in calendario: sarà speciale? Lavoro, amore e finanze ti supporteranno? Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere nell’oroscopo del 12 maggio.

 

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Quello che devi sapere

ARIETE

La giornata scorre con energia positiva e una piacevole sensazione di stabilità. In amore tornano intesa e spontaneità, mentre sul lavoro la determinazione vi porta risultati concreti. La fortuna vi accompagna nelle scelte importanti e nelle nuove opportunità.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Ariete

1/12

TORO

Il cielo vi invita a vivere tutto con più serenità e apertura verso gli altri. In amore siete affascinanti e convincenti, mentre nel lavoro sarà meglio evitare reazioni impulsive. La fortuna arriva grazie ai consigli giusti e alla pazienza.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Toro

2/12
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GEMELLI

Giornata dinamica, con momenti molto favorevoli soprattutto nelle attività pratiche e creative. In amore cresce la sintonia e riuscite a esprimere ciò che provate con naturalezza. Sul lavoro emergono idee brillanti e una bella voglia di mettervi in gioco.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dei Gemelli

3/12

CANCRO

L’atmosfera è dolce e rassicurante, ideale per riscoprire il valore degli affetti. In amore vi sentite complici e vicini alla persona amata, mentre sul lavoro mantenete eleganza anche davanti alle provocazioni. La fortuna premia le decisioni prese con calma e fiducia.

 

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4/12
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LEONE

Avete grinta e voglia di affermarvi, ma sarà importante evitare atteggiamenti troppo rigidi. In amore siete in una fase di cambiamento e di maggiore consapevolezza emotiva. Sul lavoro puntate in alto e, nonostante la stanchezza, riuscite a ottenere soddisfazioni importanti.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Leone

5/12

VERGINE

Una giornata molto positiva vi permette di sentirvi apprezzati e circondati da belle energie. In amore emerge il desiderio di condividere emozioni sincere e momenti speciali. Sul lavoro contano collaborazione, fiducia reciproca e la vostra consueta precisione.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Vergine

6/12
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BILANCIA

Il cielo alterna piccoli ostacoli a soddisfazioni che vi aiutano a mantenere l’equilibrio. In amore possono nascere incontri interessanti o ritrovata armonia nella coppia. Sul lavoro serve pazienza, ma presto riuscirete a vedere meglio la direzione da seguire.

 

Leggi l'oroscopo del giorno della Bilancia

7/12

SCORPIONE

La giornata procede in modo abbastanza favorevole, con una buona energia generale. In amore potreste desiderare qualcosa di nuovo o più stimolante, mentre nel lavoro ritrovate entusiasmo e armonia con chi vi circonda. La fortuna richiede però maggiore attenzione e prudenza.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dello Scorpione

8/12
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SAGITTARIO

Anche se qualcosa rallenta i vostri piani, riuscite comunque a reagire con entusiasmo e determinazione. In amore siete più concreti del solito, ma i vostri gesti parlano chiaramente dei sentimenti che provate. Sul lavoro ripartite con forza e ritrovate fiducia nelle vostre capacità.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Sagittario

9/12

CAPRICORNO

La vostra saggezza oggi viene apprezzata più del previsto da chi vi sta accanto. In amore avete voglia di lasciarvi andare un po’ di più e di vivere emozioni nuove. Sul lavoro saprete mediare con intelligenza e ottenere il consenso degli altri.

 

Leggi l'oroscopo del giorno del Capricorno

10/12
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ACQUARIO

Vi sentite vitali e presenti per le persone che amate, anche se qualche tensione resta nell’aria. In amore manca un po’ di sintonia, ma avete energia sufficiente per ritrovare equilibrio e leggerezza. Sul lavoro cresce il desiderio di cambiamento, anche se servirà ancora un po’ di pazienza.

 

Leggi l'oroscopo del giorno dell'Acquario

11/12

PESCI

La giornata vi vede intuitivi, brillanti e molto più concreti del solito. In amore possono nascere occasioni sorprendenti e incontri speciali capaci di emozionarvi davvero. Sul lavoro avete idee chiare e grande lucidità, qualità che vi aiutano a muovervi verso nuovi traguardi.

 

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