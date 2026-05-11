Introduzione

Siamo entrati ufficialmente in una nuova settimana tutta da vivere. Sarà speciale e ricca di svolte positive? Lavoro, soldi e amore ti stupiranno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dall'11 al 17 maggio.

LEGGI L'OROSCOPO DEL 2026