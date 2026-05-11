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Oroscopo della settimana, le previsioni dall'11 al 17 maggio. VIDEO

Lifestyle

Introduzione

Siamo entrati ufficialmente in una nuova settimana tutta da vivere. Sarà speciale e ricca di svolte positive? Lavoro, soldi e amore ti stupiranno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dall'11 al 17 maggio.

 

LEGGI L'OROSCOPO DEL 2026

Quello che devi sapere

ARIETE

La settimana si apre con molte riflessioni e una forte voglia di cambiare passo.
In amore torna passione, complicità e una maggiore capacità di capire chi avete accanto; anche gli incontri possono sorprendere.
Sul lavoro serve pazienza, ma le intuizioni sono buone; la fortuna vi sostiene soprattutto se agite con senso pratico.

Leggi l'oroscopo della settimana dell'Ariete

1/12

TORO

L’istinto sarà la vostra guida più preziosa.
In amore il clima è tranquillo, forse non travolgente, ma utile per parlare, conoscersi meglio e creare maggiore vicinanza.
Sul lavoro possono arrivare proposte o occasioni interessanti; la fortuna premia le scelte lucide e ben orientate.

Leggi l'oroscopo della settimana del Toro

2/12
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GEMELLI

La settimana parte con qualche dubbio, ma cambia presto ritmo.
In amore il periodo è vivace, con emozioni forti, cambiamenti positivi e una passione che può rimettere tutto in movimento.
Nel lavoro meglio non correre troppo: i risultati arriveranno, ma serviranno attenzione, calma e una buona dose di fiducia.

Leggi l'oroscopo della settimana dei Gemelli

3/12

CANCRO

L’intuito vi aiuterà a leggere bene ogni situazione.
In amore potrebbe esserci qualche nervosismo, ma il dialogo vi aiuterà a sciogliere tensioni e incomprensioni.
Nel lavoro saprete gestire anche situazioni complesse; la fortuna cresce verso il weekend, portando più leggerezza e serenità.

Leggi l'oroscopo della settimana del Cancro

4/12
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LEONE

Avrete energia, ma servirà più attenzione.
In amore il cielo resta positivo, con momenti intensi e passionali, purché non lasciate spazio a fraintendimenti inutili.
Sul lavoro serve più ordine e precisione: la fortuna c’è, ma va accompagnata da attenzione ai dettagli.

Leggi l'oroscopo della settimana del Leone

5/12

VERGINE

L’inizio può essere un po’ malinconico, ma passerà.
In amore potrebbero emergere emozioni poco chiare, ma con lucidità riuscirete a capire cosa merita davvero attenzione.
Il lavoro è favorito, soprattutto se avete un progetto da far crescere; la fortuna vi sostiene nelle giornate più concrete.

Leggi l'oroscopo della settimana della Vergine

6/12
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BILANCIA

La settimana vi chiede più decisione nei rapporti.
In amore il cielo alterna dolcezza e provocazioni: servirà pazienza per distinguere ciò che vale da ciò che destabilizza.
Nel lavoro non mancano possibilità di confronto, ma muovetevi con calma; la fortuna torna più visibile quando scegliete meglio chi frequentare.

Leggi l'oroscopo della settimana della Bilancia

7/12

SCORPIONE

Vorresti più leggerezza, ma servirà restare vigili.
In amore meglio puntare sui gesti e sulle emozioni, evitando messaggi affrettati o parole che potrebbero essere fraintese.
Sul lavoro servirà concentrazione, soprattutto nei dettagli; la fortuna può esserci, ma solo se restate presenti e attenti.

Leggi l'oroscopo della settimana dello Scorpione

8/12
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SAGITTARIO

L’inizio è incerto, ma recupererete presto energia.
In amore desideri e incertezze si alternano: prendetevi il tempo necessario senza forzare risposte o situazioni.
Nel lavoro sarete rapidi e determinati; la fortuna vi accompagna quando trasformate l’impazienza in movimento ben diretto.

Leggi l'oroscopo della settimana del Sagittario

9/12

CAPRICORNO

La lucidità sarà il vostro punto di forza.
In amore potrebbero esserci emozioni non sempre lineari, ma il dialogo vi aiuterà a gestire anche i momenti più delicati.
Il lavoro è il settore più favorito: le scelte di questi giorni possono aprire prospettive solide e fortunate.

Leggi l'oroscopo della settimana del Capricorno

10/12
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ACQUARIO

Energia buona, ma attenzione alle distrazioni.
In amore sarà importante lasciar parlare i sentimenti più delle spiegazioni fredde, soprattutto nei rapporti già sensibili.
Nel lavoro la creatività è favorita, mentre nei compiti pratici servirà più controllo; la fortuna premia chi resta attento.

Leggi l'oroscopo della settimana dell'Acquario

11/12

PESCI

La mente sarà chiara, intuitiva e concreta.
In amore potrebbero esserci emozioni contraddittorie, ma saprete trovare le parole giuste per fare chiarezza.
Nel lavoro il periodo è molto favorevole, con possibilità di crescita; la fortuna vi accompagna nelle scelte più consapevoli.

Leggi l'oroscopo della settimana dei Pesci

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