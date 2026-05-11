Introduzione
Siamo entrati ufficialmente in una nuova settimana tutta da vivere. Sarà speciale e ricca di svolte positive? Lavoro, soldi e amore ti stupiranno? Scopri cosa prospettano per te le stelle: ecco, segno per segno, l’oroscopo dall'11 al 17 maggio.
Quello che devi sapere
ARIETE
La settimana si apre con molte riflessioni e una forte voglia di cambiare passo.
In amore torna passione, complicità e una maggiore capacità di capire chi avete accanto; anche gli incontri possono sorprendere.
Sul lavoro serve pazienza, ma le intuizioni sono buone; la fortuna vi sostiene soprattutto se agite con senso pratico.
TORO
L’istinto sarà la vostra guida più preziosa.
In amore il clima è tranquillo, forse non travolgente, ma utile per parlare, conoscersi meglio e creare maggiore vicinanza.
Sul lavoro possono arrivare proposte o occasioni interessanti; la fortuna premia le scelte lucide e ben orientate.
GEMELLI
La settimana parte con qualche dubbio, ma cambia presto ritmo.
In amore il periodo è vivace, con emozioni forti, cambiamenti positivi e una passione che può rimettere tutto in movimento.
Nel lavoro meglio non correre troppo: i risultati arriveranno, ma serviranno attenzione, calma e una buona dose di fiducia.
CANCRO
L’intuito vi aiuterà a leggere bene ogni situazione.
In amore potrebbe esserci qualche nervosismo, ma il dialogo vi aiuterà a sciogliere tensioni e incomprensioni.
Nel lavoro saprete gestire anche situazioni complesse; la fortuna cresce verso il weekend, portando più leggerezza e serenità.
LEONE
Avrete energia, ma servirà più attenzione.
In amore il cielo resta positivo, con momenti intensi e passionali, purché non lasciate spazio a fraintendimenti inutili.
Sul lavoro serve più ordine e precisione: la fortuna c’è, ma va accompagnata da attenzione ai dettagli.
VERGINE
L’inizio può essere un po’ malinconico, ma passerà.
In amore potrebbero emergere emozioni poco chiare, ma con lucidità riuscirete a capire cosa merita davvero attenzione.
Il lavoro è favorito, soprattutto se avete un progetto da far crescere; la fortuna vi sostiene nelle giornate più concrete.
BILANCIA
La settimana vi chiede più decisione nei rapporti.
In amore il cielo alterna dolcezza e provocazioni: servirà pazienza per distinguere ciò che vale da ciò che destabilizza.
Nel lavoro non mancano possibilità di confronto, ma muovetevi con calma; la fortuna torna più visibile quando scegliete meglio chi frequentare.
SCORPIONE
Vorresti più leggerezza, ma servirà restare vigili.
In amore meglio puntare sui gesti e sulle emozioni, evitando messaggi affrettati o parole che potrebbero essere fraintese.
Sul lavoro servirà concentrazione, soprattutto nei dettagli; la fortuna può esserci, ma solo se restate presenti e attenti.
SAGITTARIO
L’inizio è incerto, ma recupererete presto energia.
In amore desideri e incertezze si alternano: prendetevi il tempo necessario senza forzare risposte o situazioni.
Nel lavoro sarete rapidi e determinati; la fortuna vi accompagna quando trasformate l’impazienza in movimento ben diretto.
CAPRICORNO
La lucidità sarà il vostro punto di forza.
In amore potrebbero esserci emozioni non sempre lineari, ma il dialogo vi aiuterà a gestire anche i momenti più delicati.
Il lavoro è il settore più favorito: le scelte di questi giorni possono aprire prospettive solide e fortunate.
ACQUARIO
Energia buona, ma attenzione alle distrazioni.
In amore sarà importante lasciar parlare i sentimenti più delle spiegazioni fredde, soprattutto nei rapporti già sensibili.
Nel lavoro la creatività è favorita, mentre nei compiti pratici servirà più controllo; la fortuna premia chi resta attento.
PESCI
La mente sarà chiara, intuitiva e concreta.
In amore potrebbero esserci emozioni contraddittorie, ma saprete trovare le parole giuste per fare chiarezza.
Nel lavoro il periodo è molto favorevole, con possibilità di crescita; la fortuna vi accompagna nelle scelte più consapevoli.