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Swatch x Audemars Piguet, dal 16 maggio arriva il Royal Pop

Lifestyle

Massimo riserbo sulle caratteristiche e l’estetica. Quello che è certo è che questa operazione promette di trasformare uno dei simboli più elitari dell’orologeria svizzera in qualcosa di accessibile, colorato e, soprattutto, di massa. Una collaborazione, dunque, capace di unire provocazione pop e haute horlogerie

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L’annuncio della scorsa settimana ha spinto l’hype alle stelle tanto che gli appassionati sono già in fila davanti ai negozi Swatch di New York e Londra nonostante l’orologio non sia ancora uscito. Ancora pochi giorni, infatti, e verrà presentata la collezione Swatch x AP Royal Pop in collaborazione con Audemars Piguet. L’appuntamento è per sabato 16 maggio quando gli orologi della collezione verranno messi ufficialmente in vendita. Massimo riserbo sulle caratteristiche e l’estetica. Quello che è certo è che questa operazione promette di trasformare uno dei simboli più elitari dell’orologeria svizzera in qualcosa di accessibile, colorato e, soprattutto, di massa. Una collaborazione, dunque, capace di unire provocazione pop e haute horlogerie.

Royal Oak: icona del lusso contemporaneo

Disegnato da Gérald Genta nel 1972, il Royal Oak di Audemars Piguet è uno dei simboli più potenti dell’orologeria moderna, il primo orologio sportivo di lusso in acciaio, un’icona assoluta del lusso contemporaneo. Ha rivoluzionato i codici tradizionali dell’orologeria con il suo corpo in acciaio rifinito a mano, la lunetta ottagonale con otto viti esagonali, il quadrante guilloché con motivo “Tapisserie” e il bracciale integrato. In che modo, questo oggetto del desiderio dell’orologeria di lusso, si armonizzerà con la filosofia Swatch? Sul web impazzano i render non ufficiali creati dagli utenti con l'intelligenza artificiale. Come saranno i nuovi "Royal Pop"? Che colori? Che design? Movimento al quarzo o meccanico? Negli ultimi giorni Swatch ha pubblicato anche reel con collane colorate, dettaglio che ha aperto scenari completamente nuovi. E se il progetto fosse qualcosa di più fashion, più pop, più rivoluzionario? Su TikTok c'è già chi immagina mini Royal Oak da indossare al collo.

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L'attesa

L’attesa è cominciato lo scorso 6 maggio quando il profilo Instagram di Swatch ha pubblicato un post criptico che riportavano le parole “Royal” e “Pop”, con le lettere P e O sovrapposte in un modo che ha mandato immediatamente in delirio i forum dei collezionisti. Il font era inconfondibile: si trattava proprio della scritta del Royal Oak. Nessuna didascalia o spiegazione. Solo una data di lancio, il 16 maggio. Tre giorni dopo, la mattina del 9 maggio (a Hong Kong), Swatch e Audemars Piguet hanno ufficializzato la notizia. C’è chi considera sacrilega l’idea di trasformare il Royal Oak in un oggetto pop e intercambiabile e chi invece vede nella possibile collaborazione il colpo di genio per avvicinare una nuova generazione all’orologeria meccanica.

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