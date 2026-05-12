Swatch x Audemars Piguet, dal 16 maggio arriva il Royal Pop

Massimo riserbo sulle caratteristiche e l’estetica. Quello che è certo è che questa operazione promette di trasformare uno dei simboli più elitari dell’orologeria svizzera in qualcosa di accessibile, colorato e, soprattutto, di massa. Una collaborazione, dunque, capace di unire provocazione pop e haute horlogerie ascolta articolo

L’annuncio della scorsa settimana ha spinto l’hype alle stelle tanto che gli appassionati sono già in fila davanti ai negozi Swatch di New York e Londra nonostante l’orologio non sia ancora uscito. Ancora pochi giorni, infatti, e verrà presentata la collezione Swatch x AP Royal Pop in collaborazione con Audemars Piguet. L’appuntamento è per sabato 16 maggio quando gli orologi della collezione verranno messi ufficialmente in vendita. Massimo riserbo sulle caratteristiche e l’estetica. Quello che è certo è che questa operazione promette di trasformare uno dei simboli più elitari dell’orologeria svizzera in qualcosa di accessibile, colorato e, soprattutto, di massa. Una collaborazione, dunque, capace di unire provocazione pop e haute horlogerie.

Royal Oak: icona del lusso contemporaneo Disegnato da Gérald Genta nel 1972, il Royal Oak di Audemars Piguet è uno dei simboli più potenti dell’orologeria moderna, il primo orologio sportivo di lusso in acciaio, un’icona assoluta del lusso contemporaneo. Ha rivoluzionato i codici tradizionali dell’orologeria con il suo corpo in acciaio rifinito a mano, la lunetta ottagonale con otto viti esagonali, il quadrante guilloché con motivo “Tapisserie” e il bracciale integrato. In che modo, questo oggetto del desiderio dell’orologeria di lusso, si armonizzerà con la filosofia Swatch? Sul web impazzano i render non ufficiali creati dagli utenti con l'intelligenza artificiale. Come saranno i nuovi "Royal Pop"? Che colori? Che design? Movimento al quarzo o meccanico? Negli ultimi giorni Swatch ha pubblicato anche reel con collane colorate, dettaglio che ha aperto scenari completamente nuovi. E se il progetto fosse qualcosa di più fashion, più pop, più rivoluzionario? Su TikTok c'è già chi immagina mini Royal Oak da indossare al collo. Vedi anche Design Week, Swatch AI-DADA è il nuovo tool di progettazione basato su AI