Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Peroni festeggia 180 anni e debutta nel mondo streetwear: a Roma il primo flagship store

Lifestyle sponsorizzato

Il brand lancia la sua prima collezione di abbigliamento: una linea unisex, essenziale e versatile che comprende t‐shirt, felpe, calzini, sciarpe, cappellini e tote bag. Inaugurato a Trastevere il Peroni Store in via della Pelliccia, pensato per diventare un nuovo punto di ritrovo nel quartiere e un punto di contatto tra Peroni, la community e chi attraversa Roma con curiosità. Protagonista dell’evento è stato Fulminacci, special guest con una performance chitarra e voce

ascolta articolo

Nel 1846 veniva prodotta la prima Peroni, e 180 anni dopo inizia una nuova avventura. Il brand è entrato nel mondo dello streetwear, lanciando la sua prima collezione di abbigliamento: non merchandising, ma capi pensati per essere indossati ogni giorno. Una linea unisex, essenziale e versatile, che comprende t‐shirt, felpe, calzini, sciarpe, cappellini e tote bag. Le porte del primo flagship store, il Peroni Store, hanno aperto nel cuore di Roma, a Trastevere, in via della Pelliccia 9. Domenica 10 maggio, giorno dell’inaugurazione, uno dei vicoli più iconici del quartiere si è trasformato in un punto di incontro, tra musica e persone. Ad accompagnare l’inaugurazione Fulminacci, special guest della serata, con una performance chitarra e voce intima e spontanea, seguita dal DJ set della community Touch the Wood: è stato un anniversario vissuto in strada, un evento fedele allo spirito del quartiere e della città.

Peroni Store, un nuovo modo di vivere il brand

Il Peroni Store è stato pensato come uno spazio da frequentare, più che un negozio da visitare: un riferimento urbano, punto di ritrovo e punto di contatto tra il brand, la community e chi attraversa Roma con curiosità. È di circa 100 mq ed è suddiviso in cinque ambienti, che insieme formano un percorso che rilegge l’universo Peroni in chiave contemporanea: esposizione dei capi, vendita, personalizzazione e dettagli che raccontano la storia del brand senza ricorrere a narrazioni celebrative.

Streetwear, cultura e comunità

La prima collezione streetwear di Peroni, disponibile anche nello Store dedicato Amazon (e presto presso selezionati partner) punta a un pubblico trasversale, nascendo da un lavoro che unisce insieme ricerca, cultura urbana e approccio inclusivo. Ogni capo diventa così un mezzo espressivo, a metà tra il linguaggio Peroni e quello dello streetwear contemporaneo.

Lifestyle: Ultime notizie

Oroscopo del giorno, le previsioni del 13 maggio segno per segno

Lifestyle

Tutto pronto per affrontare al meglio una nuova giornata: sarà ricca di novità? Lavoro, amore e...

Lotto e Superenalotto, estrazione di oggi 12 maggio: i numeri vincenti

Lifestyle

Le estrazioni dei numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono effettuate ogni...

Swatch x Audemars Piguet, dal 16 maggio arriva il Royal Pop

Lifestyle

Massimo riserbo sulle caratteristiche e l’estetica. Quello che è certo è che questa operazione...

Collect it arriva a Roma, l'evento per gli amanti del collezionismo

Lifestyle

Il 23 maggio, 150 espositori da tutta Europa si riuniranno all'Hotel Mercury Roma West per il più...

Palio di Legnano 2026: 850 anni dopo la battaglia

Lifestyle

In occasione dell'anniversario, una delegazione della Fondazione Palio di Legnano è stata...

Lifestyle: I più letti