Il brand lancia la sua prima collezione di abbigliamento: una linea unisex, essenziale e versatile che comprende t‐shirt, felpe, calzini, sciarpe, cappellini e tote bag. Inaugurato a Trastevere il Peroni Store in via della Pelliccia, pensato per diventare un nuovo punto di ritrovo nel quartiere e un punto di contatto tra Peroni, la community e chi attraversa Roma con curiosità. Protagonista dell’evento è stato Fulminacci, special guest con una performance chitarra e voce

Nel 1846 veniva prodotta la prima Peroni, e 180 anni dopo inizia una nuova avventura. Il brand è entrato nel mondo dello streetwear, lanciando la sua prima collezione di abbigliamento: non merchandising, ma capi pensati per essere indossati ogni giorno. Una linea unisex, essenziale e versatile, che comprende t‐shirt, felpe, calzini, sciarpe, cappellini e tote bag. Le porte del primo flagship store, il Peroni Store, hanno aperto nel cuore di Roma, a Trastevere, in via della Pelliccia 9. Domenica 10 maggio, giorno dell’inaugurazione, uno dei vicoli più iconici del quartiere si è trasformato in un punto di incontro, tra musica e persone. Ad accompagnare l’inaugurazione Fulminacci, special guest della serata, con una performance chitarra e voce intima e spontanea, seguita dal DJ set della community Touch the Wood: è stato un anniversario vissuto in strada, un evento fedele allo spirito del quartiere e della città.