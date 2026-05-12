Collect it arriva a Roma, l'evento per gli amanti del collezionismo

Il campione del mondo Aldair sarà l'ospite d'onore

Collect It si terrà in una location di oltre 2mila metri quadrati, accogliendo più di 150 espositori provenienti da tutta Europa e, secondo le stime, circa 5mila visitatori. Questa edizione gode poi del contributo di numerosi partner d’eccezione, a partire da Il Covo del Nerd, Name Sponsor dell’evento, a cui si affiancano i Gold Sponsor come Vault X e CGC e il nuovo partner GTS Distribution. Con il contributo anche di Sports Media House, Media Partner ufficiale della manifestazione. L’ospite d’onore sarà la leggenda del calcio Aldair, storico difensore della Roma e campione del mondo con il Brasile nel 1994. L’indimenticabile “Pluto” incontrerà i fan per firmare autografi e, per l’occasione, verrà stampata una carta esclusiva dedicata al calciatore ottenibile con l’acquisto del biglietto per il Meet & Greet. Sarà poi allestita la Artist Alley, uno spazio dedicato all’incontro dei fan con alcuni tra i migliori illustratori della scena internazionali. Sarà dato ampio spazio anche al gioco competitivo con il torneo 4Season “Spring League”, organizzato in collaborazione con Lore League.