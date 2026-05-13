Le nuove norme per visitare Vernazza

Per primo, come detto, era stato il Comune di Riomaggiore ad aver introdotto limitazioni e regole specifiche per le comitive di visitatori sul territorio comunale. Ora anche il Consiglio comunale guidato dal sindaco locale, Marco Fenelli, ha deciso di seguire la stessa linea e proporrà, a breve, una modifica relativa al regolamento comunale di polizia urbana per regolamentare da vicino le modalità di conduzione delle visite per i gruppi accompagnati. Obiettivo, è stato spiegato, quello "di rispondere alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti e della mobilità pedonale”. La norme dovrebbero entrare in vigore a partire dal 1° gennaio del 2027, in modo da permettere a guide e tour operator di prepararsi per tempo. Come accennato, il regolamento per Vernazza prevederà 25 persone massimo per ogni gruppo di visitatori. Non rientreranno nel conteggio i bambini fino ai sei anni e la norma non sarà applicata ai gruppi composti da studenti di ogni ordine e grado. Altra novità riguarderà poi l’utilizzo di auricolari nel caso in cui il gruppo di visitatori sia composto da più di dieci persone: serviranno per l’ascolto della spiegazione della visita, con divieto di utilizzo di strumenti di amplificazione vocale. Infine verrà vietata la sosta dei gruppi organizzati di visitatori in alcune aree specifiche dei borghi, tra cui le aree di accesso, lungo le scalinate e nei carrugi.