Cinque Terre, sceicco lascia mancia di 1800 euro in un ristorante

Lifestyle

I 35 migliori ristoranti d'Europa per il Guardian. Ci sono 5 italiani

Il prestigioso quotidiano britannico ha pubblicato un articolo in cui sono stati selezionati i migliori posti dove mangiare in Europa, comprendendo non solo i ristoranti dove si può mangiare la cucina tradizionale dei singoli Paesi ma anche quelli dove si sperimentano altre culture culinarie

La selezione, divisa per paesi, parte dalla Danimarca con un ristorante innovativo e sperimentale, il Jah Izakaya and Sake Bar di Copenaghen, che fonde la tradizione della cucina nordica con quella asiatica, in particolare giapponese. Aperto nel 2018, serve gyoza, tonkatsu, calamari danesi e un prelibato carpaccio di manzo che può essere accompagnato da birra o sake. In Danimarca viene anche segnalato Pomle Nakke a Horbelev