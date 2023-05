6/11 @ Facebook Oh, Panama

Più sperimentale la proposta di Oh, Panama, ristorante di Berlino, in Germania. Si tratta di un concept restaurant che trae ispirazione da un libro per bambini e che si propone di portare la cucina tedesca in un viaggio verso luoghi esotici. Ingredienti tradizionali come il salmerino e l'agnello vengono "remixati" in piatti fusion e accompagnati con salse e contorni originali e inaspettati. Per quanto riguarda la Germania viene anche segnalato Obere Mühle a Bad Hindelang