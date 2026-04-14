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Bce, Lagarde sul suo mandato: "Capitano non lascia quando ci sono nubi all'orizzonte"

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©Ansa

Per la numero uno della Banca centrale europea "è nel miglior interesse di tutti" trovare una soluzione per l'Iran. "Non è compito mio attribuire colpe o puntare il dito", ha risposto a chi le chiedeva se attribuisse la colpa dell'attuale situazione agli Stati Uniti. "Personalmente, mi colloco piuttosto nel campo della speranza"

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"Quando ci sono nubi all'orizzonte, il capitano non lascia la sua nave. Questo capitano non lascia la sua nave perché vede nubi". Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde in un'intervista a Bloomberg, rispondendo a chi le chiedeva se porterà a termine il suo mandato. Il contesto economico europeo, con gli sviluppi della guerra in Medio Oriente, è "a metà strada" fra lo scenario di base individuato dalla Bce, e lo scenario "avverso", ha poi spiegato Lagarde, avvertendo che un disancoraggio delle aspettative d'inflazione rispetto al target del 2% richiederebbe un'azione sul fronte della politica monetaria.

"Trovare soluzione per l'Iran è nell'interesse di tutti"

In ogni caso, lo scenario peggiore è "in tutte le circostanze è la guerra. In termini economici e del movimento dei beni, è lo Stretto di Hormuz non aperto". Per la numero uno della Bce "nel miglior interesse di tutti" trovare una soluzione per l'Iran. "Non è compito mio attribuire colpe o puntare il dito", ha risposto a chi le chiedeva se attribuisse la colpa dell'attuale situazione agli Stati Uniti. "Personalmente, mi colloco piuttosto nel campo della speranza. Spero vivamente che le persone riescano a sedersi attorno a un tavolo, a ritrovare il buon senso e a comprendere che ciò sarà nel migliore interesse dell'economia globale", ha messo in evidenza. 

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