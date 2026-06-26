Kuchta, il dittatore fake che sfida la rigida BCE con l’ironia

Con una campagna elettorale volutamente assurda e autoritaria, un dipendente della della Banca centrale europea ha cercato di mettere alla prova la tolleranza dell’istituzione verso il dissenso. Il risultato è stato un richiamo formale e accuse di aver danneggiato i valori europei. Il caso si inserisce in tensioni già esistenti tra management e lavoratori. E rilancia il tema della libertà di espressione