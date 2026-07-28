Fino ad ora questa opzione non era disponibile. Per ogni telefono, si poteva accedere solo con un account. Adesso per passare da un account all'altro, ad esempio da quello di lavoro e quello personale, basterà un solo telefono. Non servirà più disconnettersi ogni volta oppure portarsi due smartphone diversi.

Come configurare il secondo account

Per configurare il secondo account, il sito ufficiale di Whatsapp spiega che "avrai bisogno di un secondo numero di telefono e di un'altra scheda Sim o di un telefono che supporta più SIM o eSIM. A questo punto, ti basterà aprire le impostazioni di WhatsApp, cliccare sulla freccia accanto al tuo nome e cliccare su 'Aggiungi account'. Potrai inoltre controllare le impostazioni sulla privacy e le notifiche su ciascun account".

Per attivare due account su WhatsApp, il sito ufficiale spiega che serve disporre di un secondo numero di telefono associato a una seconda scheda Sim, che sia fisica oppure una eSim. Anche lo smartphone che si utilizza deve poter ospitare più Sim. Chi ha un dispositivo con sistema Android, per aggiungere il secondo account dovrà aprire le impostazioni dell’applicazione, cliccare sul segno "più" accanto al proprio nome e selezionare "Aggiungi account". Su iOS invece la stessa impostazione si trova selezionando l’icona del proprio profilo, in basso a destra quando si apre l’app. Con l’aggiornamento diventa molto più veloce passare da un account all’altro su uno stesso telefono, senza necessità di disconnettere un profilo per passare all’altro.