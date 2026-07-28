L'app di Meta introduce una nuova opzione per riunire lavoro e vita privata in un unico device. Non servirà più disconnettersi ogni volta o avere due smartphone con sé
Whatsapp raddoppia: su un unico telefono, si possono avere due account. L'app di messaggistica ha introdotto una novità tra le sue impostazioni: c'è la possibilità di effettuare l'accesso con due account contemporaneamente con un solo telefono.
Fino ad ora questa opzione non era disponibile. Per ogni telefono, si poteva accedere solo con un account. Adesso per passare da un account all'altro, ad esempio da quello di lavoro e quello personale, basterà un solo telefono. Non servirà più disconnettersi ogni volta oppure portarsi due smartphone diversi.
Come configurare il secondo account
Per configurare il secondo account, il sito ufficiale di Whatsapp spiega che "avrai bisogno di un secondo numero di telefono e di un'altra scheda Sim o di un telefono che supporta più SIM o eSIM. A questo punto, ti basterà aprire le impostazioni di WhatsApp, cliccare sulla freccia accanto al tuo nome e cliccare su 'Aggiungi account'. Potrai inoltre controllare le impostazioni sulla privacy e le notifiche su ciascun account".
Per attivare due account su WhatsApp, il sito ufficiale spiega che serve disporre di un secondo numero di telefono associato a una seconda scheda Sim, che sia fisica oppure una eSim. Anche lo smartphone che si utilizza deve poter ospitare più Sim. Chi ha un dispositivo con sistema Android, per aggiungere il secondo account dovrà aprire le impostazioni dell’applicazione, cliccare sul segno "più" accanto al proprio nome e selezionare "Aggiungi account". Su iOS invece la stessa impostazione si trova selezionando l’icona del proprio profilo, in basso a destra quando si apre l’app. Con l’aggiornamento diventa molto più veloce passare da un account all’altro su uno stesso telefono, senza necessità di disconnettere un profilo per passare all’altro.
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Notifiche gestite separatamente
È importante sottolineare che le impostazioni per la privacy e le notifiche rimangono indipendenti nei due profili. Per avere una maggiore privacy, sarà possibile silenziare le notifiche dell’account associato al numero professionale, per non essere disturbati fuori dall’orario lavorativo, lasciando attive le notifiche del proprio numero personale. Si possono scegliere suonerie diverse per ciascun profilo, così come sono indipendenti le opzioni di archiviazione e le preferenze per la privacy.