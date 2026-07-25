ChatGpt down in tutto il mondo, OpenAI: "Indaghiamo sul problema"

Gli utenti in tutto il mondo, dagli Stati Uniti all’Europa, non riescono a caricare le chat e nemmeno le conversazioni precedenti. OpenAI ha confermato il malfunzionamento. “Stiamo indagando sul problema”, ha precisato il gruppo
ChatGPT è in down a livello globale: gli utenti in tutto il mondo, dagli Stati Uniti all’Europa, non riescono a caricare le chat e nemmeno le conversazioni precedenti. OpenAI ha confermato il problema, spiegando di essere a conoscenza del malfunzionamento. “Stiamo indagando sul problema”, ha precisato il gruppo.
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