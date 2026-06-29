WhatsApp, anche in Italia arriva il nome utente: ecco a cosa serve

Chi utilizza l'ultima versione dell'app potrà registrare il proprio nome utente, che permetterà di contattare altre persone senza condividere il proprio numero di telono. Ecco tutti i dettagli
WhatsApp apre anche in Italia la registrazione dei nomi utente, una delle novità più attese dagli utenti della piattaforma. La funzione consentirà di entrare in contatto con altre persone senza dover condividere il proprio numero di telefono, con l'obiettivo di rafforzare la privacy nelle conversazioni. La prenotazione degli username sarà disponibile con l'ultima versione dell'app, mentre il rilascio completo della funzione è previsto nel corso dell'anno.
Cos'è il nome utente di WhatsApp
Il nome utente rappresenterà un identificativo alternativo al numero di telefono. Una volta attivata la funzione, gli utenti potranno comunicare con persone e aziende utilizzando uno username invece del proprio recapito telefonico.
Secondo quanto spiegato da Meta, il sistema è stato progettato per consentire nuovi contatti senza la necessità di condividere informazioni personali come il numero di cellulare. Si tratta di una novità particolarmente utile quando si entra in contatto con persone appena conosciute, gruppi o attività commerciali.
Perché WhatsApp apre le prenotazioni in anticipo
Con oltre tre miliardi di utenti a livello globale, WhatsApp prevede che molti nomi possano essere richiesti contemporaneamente. Per questo motivo la società ha deciso di avviare una fase di prenotazione prima del lancio definitivo della funzione.
L'obiettivo è permettere agli utenti di scegliere con calma il nome desiderato e verificare la disponibilità dello username prima che il servizio venga attivato per tutti.
Per chi non sapesse quale nome scegliere, sarà disponibile anche un generatore automatico capace di suggerire opzioni personalizzate.
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Come prenotare il proprio username
Per riservare il nome utente è necessario utilizzare l'ultima versione di WhatsApp.
La procedura indicata da Meta prevede questi passaggi:
- Aprire WhatsApp;
- Accedere alle Impostazioni;
- Entrare nella sezione "Account";
- Selezionare "Nome utente";
- Scegliere e confermare lo username desiderato.
La disponibilità della funzione sarà introdotta gradualmente nei vari Paesi e gli utenti riceveranno una notifica all'interno dell'app quando potranno completare la registrazione.
Nessuna ricerca pubblica degli utenti
Uno degli aspetti centrali della novità riguarda la tutela della privacy. Meta ha chiarito che non verrà creata alcuna directory pubblica consultabile dagli utenti e non saranno presenti suggerimenti automatici dei contatti. Per avviare una conversazione con una persona sarà quindi necessario conoscere esattamente il suo nome utente. Questo approccio punta a ridurre il rischio di contatti indesiderati e a mantenere un maggiore controllo sulla propria visibilità. WhatsApp introdurrà però anche una funzione opzionale chiamata "chiave del nome utente". Si tratta di un codice aggiuntivo che potrà essere richiesto a chi desidera inviare un primo messaggio. In pratica, conoscere il solo username potrebbe non essere sufficiente per contattare un utente: sarà possibile aggiungere questo ulteriore livello di protezione per limitare ancora di più chi può avviare una conversazione.