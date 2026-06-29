WhatsApp, anche in Italia arriva il nome utente: ecco a cosa serve

WhatsApp apre anche in Italia la registrazione dei nomi utente, una delle novità più attese dagli utenti della piattaforma. La funzione consentirà di entrare in contatto con altre persone senza dover condividere il proprio numero di telefono, con l'obiettivo di rafforzare la privacy nelle conversazioni. La prenotazione degli username sarà disponibile con l'ultima versione dell'app, mentre il rilascio completo della funzione è previsto nel corso dell'anno.

L'obiettivo è permettere agli utenti di scegliere con calma il nome desiderato e verificare la disponibilità dello username prima che il servizio venga attivato per tutti.

La disponibilità della funzione sarà introdotta gradualmente nei vari Paesi e gli utenti riceveranno una notifica all'interno dell'app quando potranno completare la registrazione.

Nessuna ricerca pubblica degli utenti

Uno degli aspetti centrali della novità riguarda la tutela della privacy. Meta ha chiarito che non verrà creata alcuna directory pubblica consultabile dagli utenti e non saranno presenti suggerimenti automatici dei contatti. Per avviare una conversazione con una persona sarà quindi necessario conoscere esattamente il suo nome utente. Questo approccio punta a ridurre il rischio di contatti indesiderati e a mantenere un maggiore controllo sulla propria visibilità. WhatsApp introdurrà però anche una funzione opzionale chiamata "chiave del nome utente". Si tratta di un codice aggiuntivo che potrà essere richiesto a chi desidera inviare un primo messaggio. In pratica, conoscere il solo username potrebbe non essere sufficiente per contattare un utente: sarà possibile aggiungere questo ulteriore livello di protezione per limitare ancora di più chi può avviare una conversazione.