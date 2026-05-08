WhatsApp permette di silenziare le chiamate dai numeri sconosciuti

La nuova funzione è utile a contrastare spam, truffe e call center insistenti. Le telefonate da contatti non salvati non faranno più squillare il cellulare, ma rimarranno nell'elenco delle chiamate

WhatsApp ha aggiunto un nuovo aggiornamento che permette di silenziare le chiamate dai numeri sconosciuti. La funzione è ora disponibile agli utenti per offrire più privacy e controllo sulle chiamate in arrivo e aiutare a filtrare spam e truffe. Le chiamate da persone sconosciute non faranno più squillare il telefono, pur rimanendo visibili nell'elenco. La funzione è attivabile nella sezione privacy.