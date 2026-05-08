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WhatsApp permette di silenziare le chiamate dai numeri sconosciuti

Tecnologia
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La nuova funzione è utile a contrastare spam, truffe e call center insistenti. Le telefonate da contatti non salvati non faranno più squillare il cellulare, ma rimarranno nell'elenco delle chiamate

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WhatsApp ha aggiunto un nuovo aggiornamento che permette di silenziare le chiamate dai numeri sconosciuti. La funzione è ora disponibile agli utenti per offrire più privacy e controllo sulle chiamate in arrivo e aiutare a filtrare spam e truffe. Le chiamate da persone sconosciute non faranno più squillare il telefono, pur rimanendo visibili nell'elenco. La funzione è attivabile nella sezione privacy.

 

Una nuova funzione per la privacy

"Queste chiamate non faranno squillare il telefono ma saranno visibili nell'elenco delle chiamate nel caso fosse qualcuno di importante", spiega la piattaforma in un post ufficiale. Per silenziare le chiamate da sconosciuti c'è un'apposita voce che si può trovare seguendo il percorso Impostazioni, poi Privacy e Chiamate che contiene la funzione per attivarle o disattivarle a seconda delle preferenze personali.

WhatsApp ricorda anche che esiste la sezione Controllo della privacy, sempre rintracciabile nelle Impostazioni e Privacy. Una volta selezionata, consente di verificare i vari livelli di riservatezza impostati sull'app per rafforzare la sicurezza di messaggi, chiamate, informazioni personali e anche l'ultimo accesso online. Come scrive la società, "aiuta a scegliere il livello di protezione giusto per te, in un unico posto".

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