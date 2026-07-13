Secondo le poche informazioni che circolano, esisterebbe al momento una versione Beta, distribuita a un numero ridotto di utenti, si dovrebbe chiamare Birthdays, e dovrebbe mettere a disposizione i dati sui compleanni dei propri contatti inviando una notifica
È sempre stata una delle funzioni più amate e utili di Facebook. Sembra che ora Meta voglia “esportarla” anche su WhatsApp. La notifica sui compleanni, considerato un validissimo aiuto alla memoria, potrebbe quindi arrivare presto anche sulla app di messaggistica. Secondo quanto riportato dal blog WABetaInfo, come racconta Fanpage, esisterebbe una versione Beta dell’applicazione, distribuita a un numero ridotto di utenti per testare la reazione del pubblico e capire se ci possono essere bug.
Versione Beta
Le informazioni che circolano sono ancora poche, sembra comunque che la nuova funzione sia nella versione di WhatsApp per Android numero 2.26.27.3, si dovrebbe chiamare Birthdays, e dovrebbe mettere a disposizione i dati sui compleanni dei propri contatti inviando una notifica. Presumibilmente a quel punto si dovrebbe avere la possibilità di inviare direttamente un messaggio alla persona da festeggiare. Probabilmente WhatsApp pescherà le informazioni sui compleanni trovandole direttamente nella rubrica contatti, se opportunamente inserite.