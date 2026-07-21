Dalla A alla Z, così si sta evolvendo l’universo Vorwerk

Dalla pulizia dei pavimenti alla preparazione di una cena gourmet, Vorwerk ha costruito negli anni un ecosistema domestico integrato che unisce tecnologia, innovazione e semplicità d’uso. Al centro di questa evoluzione troviamo l'ultimo sistema di pulizia Folletto VK7s, con i suoi numerosi accessori dedicati alla cura della casa, e il nuovo Bimby TM7, protagonista di una rivoluzione digitale che porta intelligenza artificiale, aggiornamenti software e una piattaforma di ricette sempre più rinnovata Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

VK7s, il cuore della pulizia Vorverk Il Folletto VK7s rappresenta l'evoluzione del concetto di aspirapolvere. Si tratta di una piattaforma modulare progettata per adattarsi alle diverse esigenze della casa. VK7s è leggero e maneggevole, inoltre può trasformarsi in pochi secondi grazie a una gamma di accessori che permettono di affrontare superfici, materiali e situazioni differenti senza dover ricorrere a dispositivi separati. L'idea alla base del progetto è quella di avere un unico motore capace di effettuare molteplici funzioni. Con le sue spazzole dedicate, VK7s può passare dalla pulizia di parquet delicati a pavimenti duri, fino a tappeti e moquette. I sensori e le modalità automatiche consentono di regolare la potenza in funzione della superficie, ottimizzando consumi energetici e prestazioni. RB7s, la stazione che organizza l'intero ecosistema Uno dei "problemi" di folletto è che ci sono moltissimi accessori. Vorwerk ha risposto a questa esigenza con la nuova stazione RB7s. RB7s è un vero e proprio centro organizzativo che consente di riporre ordinatamente il VK7s, gli accessori per il lavaggio, le spazzole dedicate e il robot aspirapolvere VR7s.

RB7s, la stazione che organizza l'intero ecosistema

Lavapavimenti, aspirare e lavare in un solo gesto Tra gli accessori dell'ecosistema VK7s troviamo il modulo lavapavimenti, pensato per unire due operazioni normalmente separate. Come se fosse un robottino ma spinto a braccia. La combinazione di aspirazione e lavaggio permette di rimuovere polvere, residui e macchie in un'unica passata, riducendo tempi e fatica. Pulizia dei vetri, una nuova sfida domestica Tra le soluzioni più innovative figurano anche gli accessori dedicati alla pulizia delle superfici in vetro. Finestre, specchi, vetrate e box doccia possono essere trattati con strumenti progettati per evitare aloni e garantire risultati omogenei. Si chiama VG100+ e permette in poco tempo di pulire le finestre in poco tempo, basta posizionare il panno, riempire il piccolo serbatoio con acqua e detergente e il gioco è fatto. Monta una batteria al litio con autonomia di circa 30 minuti. Gli altri accessori Folletto La forza del sistema Folletto VK7s risiede nella sua versatilità, garantita da una gamma di accessori studiati per raggiungere ogni angolo della casa e trattare superfici diverse con la massima efficacia. Il tubo flessibile amplia il raggio d'azione dell'aspirapolvere, consentendo di pulire comodamente mobili, scaffali e zone sopraelevate. La spazzola multiuso TD7, completa di basetta, è ideale per raccogliere polvere e sporco da superfici dure, tessuti e punti difficili da raggiungere, mentre la spazzola per tessuti delicati è progettata per prendersi cura di tendaggi, imbottiti e materiali più sensibili senza danneggiarli. Tra gli accessori più iconici spicca il Picchio, il battitappeto elettrico che, grazie alla vibrazione delle sue spazzole, rimuove in profondità polvere, acari e sporco da materassi, tappeti e divani. Il Pellicano è invece l'alleato ideale per aspirare lungo battiscopa, caloriferi e superfici strette. Il Formichiere, con la sua forma affusolata, raggiunge fessure, interstizi e spazi tra i cuscini dove la polvere tende ad accumularsi. Il Bucaneve è pensato per la pulizia delicata di mobili, mensole, lampadari e oggetti d'arredo, mentre il Tulipano permette di aspirare efficacemente superfici particolarmente sensibili come tastiere, libri, apparecchi elettronici e piccoli complementi d'arredo. Completa il sistema la prolunga telescopica, che consente di arrivare facilmente a soffitti, angoli alti, tende e punti difficilmente raggiungibili senza l'uso di scale.

Gli altri accessori

VR7s, la scopa robot di Vorwerk L'automazione entra nell'ecosistema Vorwerk con VR7s, il robot aspirapolvere intelligente. Diciamo subito che non lava, è progettato solo per spazzare i pavimenti. Grazie a un sofisticato sistema di navigazione con sensori e telecamere, il robot è in grado di mappare gli ambienti domestici, riconoscere gli ostacoli e pianificare percorsi di pulizia efficienti. Una volta avviato, aspira autonomamente polvere, capelli e sporco da pavimenti duri e tappeti, adattando le proprie prestazioni alle diverse superfici. Attraverso l'app dedicata, l'utente può programmare giorni e orari di intervento, definire aree specifiche da pulire o escludere e monitorare l'attività del robot anche da remoto. Quando il livello della batteria si riduce, il VR7s ritorna automaticamente alla propria base di ricarica per poi riprendere il lavoro interrotto. nella nostra prova VR7S è stato molto preciso e poco rumoroso. Da migliorare l'app dedicata.

Il robot VR7s e l'app di Vorwerk

Bimby TM7, il robot da cucina che evolve nel tempo Se Folletto rappresenta il volto della pulizia intelligente, Bimby incarna quello della cucina facile e connessa. Le due famiglie di prodotto condividono la stessa filosofia: ridurre il numero di dispositivi necessari, semplificare le attività quotidiane e offrire un'esperienza guidata attraverso la tecnologia. Il nuovo Bimby TM7 è una piattaforma tecnologica in costante evoluzione, capace di ricevere aggiornamenti software che introducono nuove funzioni e miglioramenti nel tempo. Tra le novità più interessanti dell'aggiornamento software 1.5 figurano: gestione di fino a cinque timer simultanei

organizzazione intelligente degli ingredienti prima della preparazione

navigazione più rapida nei passaggi guidati della ricetta

personalizzazione delle funzioni di pesatura e conferma ingredienti Queste innovazioni puntano a rendere l'esperienza culinaria ancora più intuitiva e professionale.

Bimby TM7

Cookidoo, oltre 100.000 ricette a portata di mano Il vero motore digitale del sistema Bimby è Cookidoo, la piattaforma che mette a disposizione oltre 100.000 ricette guidate provenienti da tutto il mondo. L'utente non deve limitarsi a seguire una ricetta: può creare menu completi, pianificare la settimana, organizzare la spesa e scoprire nuove tecniche di cucina grazie a un'esperienza sempre aggiornata. Noi abbiamo provato quella del sorbetto al limone, il risultato lo trovate in foto. L'intelligenza artificiale entra in cucina La novità più significativa introdotta nell'ecosistema TM7 è Cookidoo Assistant, la prima funzionalità basata sull'intelligenza artificiale completamente integrata nell'universo Bimby. L'assistente agisce come un sous-chef digitale: suggerisce ricette

confronta preparazioni simili

aiuta a utilizzare gli ingredienti già disponibili

supporta l'organizzazione dei pasti

contribuisce alla riduzione degli sprechi alimentari

L'aperitivo italiano secondo Bimby Un esempio concreto delle potenzialità del TM7 arriva dalle nuove collection estive di Cookidoo dedicate all'aperitivo italiano. Otto raccolte tematiche trasformano il tradizionale aperitivo domestico in un'esperienza gourmet, con preparazioni che spaziano dalle creme al Parmigiano Reggiano ai mini hamburger di tonno, dalle schiacciate ai semi alle pizzette artigianali, fino ai dessert in bicchiere come cheesecake ai lamponi e tiramisù con ricotta e mango. Le funzionalità del TM7, come la modalità Spiga per gli impasti, il controllo preciso della temperatura e l'utilizzo combinato di lame e farfalla, consentono di ottenere risultati da professionisti anche tra le mura domestiche.