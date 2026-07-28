Apple, disponibile l'aggiornamento iOS 26.6: tutte le novità

È in distribuzione iOS 26.6, l’aggiornamento per gli iPhone compatibili che migliora sicurezza e stabilità del sistema. Tra le novità, l’ottimizzazione di Spotlight in vista di iOS 27 e un avviso quando si raggiunge il limite dei contatti bloccati

Apple ha avviato il 27 luglio la distribuzione di iOS 26.6 per tutti gli iPhone compatibili con iOS 26. L’aggiornamento non introduce cambiamenti evidenti nell’interfaccia, nuove emoji o funzioni fotografiche, ma interviene soprattutto sulla sicurezza e sulla stabilità del sistema in vista del passaggio a iOS 27 in autunno. Tra le novità principali figurano anche alcune modifiche a Spotlight e un avviso per i contatti bloccati.

Spotlight si prepara a iOS 27



La modifica principale riguarda l’indice utilizzato da Spotlight per trovare applicazioni, messaggi, fotografie, documenti, contatti e altri contenuti memorizzati sull’iPhone. Il colosso di Cupertino ha iniziato a ottimizzare il database interno in vista della nuova architettura di ricerca prevista con iOS 27. L’obiettivo è ridurre i tempi necessari per indicizzare i contenuti dopo l’installazione del futuro sistema operativo, soprattutto sui dispositivi utilizzati da diversi anni e con molti file archiviati.



Il nuovo avviso "Limite contatti bloccati raggiunto"

iOS 26.6 introduce anche un avviso che segnala quando è stato raggiunto il numero massimo di contatti bloccati. Negli aggiornamenti precedenti, una volta raggiunto il limite, l’iPhone impediva l’aggiunta di un nuovo numero senza spiegare chiaramente il motivo. L’utente viene ora invitato a eliminare una voce dalle Impostazioni prima di aggiungerne un’altra. Apple segnala anche correzioni di sicurezza che riguardano componenti come Kernel, WebKit e WebRTC, oltre alle librerie utilizzate per elaborare documenti, dati e contenuti web. Sono previste inoltre generiche correzioni per migliorare la stabilità e l’affidabilità del sistema.



Come installare iOS 26.6 e quali iPhone sono compatibili

iOS 26.6 è disponibile per tutti gli iPhone compatibili con iOS 26, a partire da iPhone 11 e iPhone SE di seconda generazione, comprese le gamme iPhone 12, 13, 14, 15, 16 e 17, oltre a iPhone 16e e iPhone Air. Per installarlo bisogna aprire "Impostazioni", selezionare "Generali" e poi "Aggiornamento software", quindi premere "Aggiorna ora". Prima di procedere è consigliabile eseguire un backup su iCloud o su Mac, collegare il dispositivo a una rete Wi-Fi e verificare che la batteria sia sufficientemente carica oppure collegare l’iPhone all’alimentazione.