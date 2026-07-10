Apple fa causa a OpenAI per furto di segreti commerciali

Apple fa causa a OpenAI per il furto di segreti commerciali. Secondo quanto riporta Cnbc, il colosso di Cupertino accusa OpenAI di aver rubato la sua proprietà intellettuale per sviluppare il suo hardware destinato ai consumatori. La denuncia, contro la società e due ex dipendenti, è stata presentata presso il Tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto settentrionale della California: si sostiene che vi sia stato uno sforzo coordinato per rubare informazioni riservate di Apple, tra cui progetti di prodotto, processi di produzione e strategie della catena di approvvigionamento.

Contro chi è la causa

La causa è intentata contro Chang Liu, ex ingegnere elettrico senior di Apple, e Tang Yew Tan, ex vicepresidente del design di prodotto per iPhone e Apple Watch, nonché contro OpenAI Foundation, OpenAI Group PBC e io Products. Apple ha affermato che Chang Liu non aveva restituito un laptop aziendale e in seguito aveva sfruttato una vulnerabilità di autenticazione per accedere alla rete interna di Apple, scaricando "decine di file riservati di Apple relativi all’hardware". L'azienda ha anche sostenuto che Tang Yew Tan "ha utilizzato metodicamente le informazioni riservate di Apple a vantaggio di OpenAI", inviandosi via e-mail informazioni sui fornitori di Apple e riepiloghi interni del settore prima della sua partenza.

Tensione altissima

Si tratta di una mossa che inasprisce ulteriormente la tensione tra Apple e il produttore di ChatGPT, in una escalation di tensione che sale da mesi. Una fonte ha dichiarato a Reuters a maggio che OpenAI stava valutando opzioni legali contro Apple, tra cui la notifica al colosso tecnologico di una violazione del contratto, ma potenzialmente senza intentare una causa completa. Le tensioni tra le due aziende tecnologiche hanno messo a dura prova i loro rapporti e dimostrato come la corsa allo sviluppo di prodotti basati sull'intelligenza artificiale abbia intensificato la competizione per i talenti e le tecnologie proprietarie.