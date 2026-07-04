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Economia

L'intelligenza di tutti, il profitto di pochi

Andrea Bignami

Andrea Bignami
©Getty

OpenAI ha offerto al governo americano il cinque per cento di sé stessa, un regalo che vale oltre 40 miliardi e che segue di poche settimane l'ingresso dello Stato nel capitale di Intel. La patria del libero mercato scopre di colpo il capitalismo di Stato, e lo fa proprio nel settore che promette di riscrivere l'economia del secolo. Dietro la mossa di Sam Altman c'è però una domanda più grande, quasi filosofica. A chi appartiene un'intelligenza costruita sulla conoscenza di tutti noi

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