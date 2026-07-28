Quad Lock, abbiamo provato la nuova custodia per AirPods

Quad Lock , l’azienda australiana specializzata in accessori sicuri e resistenti, entra nel mondo delle custodie per AirPods con un prodotto progettato per l’uso quotidiano che combina una robusta protezione dagli urti, un coperchio con chiusura magnetica e sicura e la compatibilità con la ricarica wireless MagSafe, con magneti auto-allineanti.

Tutte le caratteristiche

La Custodia per AirPods Pro (GEN 3) che Quad Lock ci ha inviato in prova è realizzata in TPU e nylon e si presenta sottile e tascabile, e non appesantisce né rende eccessivamente più spessa la custodia originale di Apple. L’installazione è davvero semplice: si inserisce la custodia originale delle AirPods nella parte inferiore della custodia Quad Lock, si stacca un piccolo adesivo dalla parte superiore della custodia QuadLock e lo si fa aderire, per circa un minuto, a quella originale. Dopodiché si chiude il coperchio, si installa (se lo vogliamo) il cordino con il moschettone inclusi nella confezione è il gioco è fatto. La custodia Quad Lock è pensata per risolvere i problemi di trasporto quotidiano e serve ad evitare che la custodia originale si graffi o, peggio, si apra involontariamente facendo cadere le cuffiette. Il guscio antiurto e il coperchio con chiusura magnetica sono stati infatti progettati appositamente per mantenere le cuffiette al sicuro all’interno, anche in caso di cadute accidentali. Il moschettone è particolarmente utile per gli zaini che integrano anelli per le chiavi o per attaccare le cuffie direttamente alla cintura.

C’è anche una versione McLaren

Al lancio è disponibile anche la custodia McLaren Formula 1 Team Edition, sviluppata nell’ambito della partnership ufficiale tra Quad Lock e McLaren: è rifinita con i colori ufficiali McLaren e ha anche il marchio del team: un accessorio o un’idea regalo certamente originale per tutti i fan della scuderia di Formula 1.

Disponibilità e prezzi

Dopo diversi giorni di utilizzo possiamo confermare che la custodia Quad Lock non rende quella originale particolarmente più ingombrante, è semplice da utilizzare, resistente, ottima anche l’apertura tramite pulsante fisico. La custodia Quad Lock per AirPods è compatibile con le nuove AirPods 3 e con tutte le generazioni di AirPods Pro. La versione “normale” costa 30 euro, quella Team McLaren Formula 1 costa 40 euro.