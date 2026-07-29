BodyFit e BodyScan 2, la rivoluzione delle bilance da bagno

Abbiamo messo alla prova la nuova gamma di bilance pesapersona smart di Withings con impugnatura retrattile: tutte le caratteristiche e quale scegliere tra “la precisione muscolare” e la “stazione della longevità clinica" Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Pesarsi al mattino non è mai stato un gesto molto tecnologico. Con l'introduzione sul mercato di BodyFit e BodyScan 2 Withings compie un salto generazionale molto importante, abbandonando l'idea della semplice "bilancia connessa" per abbracciare quella dei dispositivi di diagnosi avanzata, presenti direttamente tra le mura domestiche. Entrambe le “bilance” (ma chiamarle solo bilance è certamente riduttivo) condividono un elemento chiave: la presenza di un'impugnatura retrattile a elettrodi integrati capaci di restituire un'analisi della composizione corporea. Ma sotto una superficie simile battono due anime profondamente diverse: da una parte BodyFit, pensata per chi cerca la massima rapidità e precisione nel tracciare muscoli e grasso durante la dieta o l'allenamento; dall'altra BodyScan 2, un vero e proprio “laboratorio per la longevità” in grado di analizzare parametri cardiaci, saturazione di ossigeno e indicatori di rischio metabolico.

Withings BodyFit

Withings BodyFit Nel panorama sempre più dinamico delle bilance smart l'attenzione degli utenti non è più rivolta soltanto al peso, ma alla preservazione della massa muscolare e alla ricomposizione corporea. Lanciata di recente per intercettare le esigenze di chi segue programmi di dimagrimento intensi, Withings BodyFit si pone l’obiettivo di portare l'accuratezza delle scansioni ospedaliere DEXA (esame che analizza densità ossea e composizione corporea) direttamente nel bagno di casa, a un prezzo accessibile. Si tratta di una bilancia intelligente avanzata dotata di impugnatura retrattile, sviluppata per monitorare la composizione corporea e alcuni parametri di salute cardiovascolare essenziali. Il suo scopo primario è offrire un'analisi corporea segmentale (che, cioè, non misura il corpo nella sua interezza ma lo analizza in sezioni anatomiche distinte) completa: non stima la massa grassa e magra basandosi unicamente sul passaggio di corrente tra le gambe, ma misura separatamente 6 diverse zone del corpo (braccia, gambe e busto). Un prodotto utile ad atleti, persone in fase di ricomposizione corporea e pazienti che perdono peso rapidamente, perché possono verificare di stare bruciando grasso anziché intaccare la massa muscolare.

Una misurazione effettuata con BodyFit

BodyFit: come si presenta e le principali funzionalità BodyFit adotta un design moderno e compatto, pensato per integrarsi in qualsiasi ambiente bagno senza risultare ingombrante. Presenta una piattaforma quadrata (30x30 centimetri) realizzata in vetro temperato di alta qualità con telaio inferiore in alluminio rinforzato, ha una maniglia sottile, dotata di cavo a scomparsa, che ospita quattro elettrodi in acciaio Inox su cui posizionare pollici e dita durante la sessione di peso. Sulla base della bilancia troviamo poi un display LCD a colori da 3,5 pollici, in grado anche di mostrare grafici dinamici delle tendenze. BodyFit è in grado di offrire una suite di analisi metaboliche e corporee di alto profilo ed è in grado di distinguere l’acqua intracellulare da quella extracellulare (per tracciare con precisione massa grassa e massa muscolare), traccia la distribuzione del grasso e del muscolo rilevando anche eventuali scompensi, calcola l’indice di grasso viscerale, il tasso metabolico basale, l’indice di massa corporea e la percentuale di idratazione totale, e rileva la frequenza cardiaca a riposo durante lo stazionamento, effettuando la stima dell’età vascolare. Non è, dunque, una semplice bilancia. Dalle nostre prove, e anche quelle che abbiamo confrontato sulla stampa interazionale, dobbiamo ammettere che l’intera analisi è molto veloce (circa 20 secondi), affidabile e offre risultati di precisione di pari livello a quelle delle stazioni diagnostiche mediche; il display sulla base, tuttavia, rende un po’ scomodo, a volte, leggere i dati principali (che sono comunque sempre presenti sull’app). Inoltre, molti grafici predittivi richiedono un abbonamento opzionale (Withings+). BodyFit non richiede di avere lo smartphone vicino durante la pesata e gestisce in automatico fino a 8 profili distinti. Withings BodyFit: Pro e Contro PRO: Scansione molto veloce

Ottimo rapporto qualità e precisione delle misurazioni / prezzo CONTRO: Display solo sulla base

Alcune funzioni avanzate dell'app sono legate all’abbonamento a Withings+

Withings BodyScan 2

Withings BodyScan 2: la bilancia che monitora la longevità domestica Con il lancio internazionale di Withings BodyScan 2, l'azienda francese specializzata in health tech alza l'asticella, presentando quello che definisce la prima "stazione di longevità” per uso domestico. BodyScan 2 è un dispositivo di monitoraggio della salute pensato per l'uso quotidiano in casa. A differenza dei classici dispositivi da bagno, serve a tracciare oltre 60 biomarcatori legati alla salute cardiovascolare, metabolica e alla composizione corporea. Il suo scopo principale non è la semplice perdita di peso, ma la longevità in salute. Rilevando segnali precoci di fattori di rischio come l'ipertensione, la rigidità arteriosa o l'instabilità glicemica, il dispositivo punta a evidenziare se lo stile di vita quotidiano stia guadagnando o perdendo anni di salute potenziale prima che compaiano sintomi clinici.

L’impugnatura retrattile di BodyScan 2 ha anche un display

BodyScan 2: come si presenta e le principali caratteristiche Dal punto di vista estetico ed ergonomico, BodyScan 2 riprende l'impostazione iconica della serie con impugnatura retrattile, introducendo però importanti innovazioni costruttive: ha un’ampia base in vetro temperato ad alta resistenza rinforzata da un telaio in alluminio (supporta fino a 200 kg), una maniglia retrattile intelligente con cavo ad alta resistenza, riavvolgimento automatico e feedback aptico che guida l’utente nella postura corretta, un display a colori ad alta risoluzione integrato nell’impugnatura (vera novità di questo prodotto) e un’architettura a 12 elettrodi: 8 integrati nella base, 4 sulla maniglia. Le misurazioni di BodyScan 2 sono tante e diverse: la composizione corporea di livello DEXA, che analizza separatamente la composizione di sei zone corporee, misura con precisione la percentuale di grasso, massa muscolare, acqua totale, massa ossea e indice di grasso viscerale, il monitoraggio cardiovascolare avanzato (può effettuare un ECG completo ed è in grado di rilevare aritmie come la fibrillazione atriale), sfrutta algoritmi proprietari di I.A. per identificare segnali di rischio ipertensivo, calcola l’età vascolare e l’età del cuore. E poi ancora: calcola la saturazione del sangue, la resistenza al glucosio, la salute delle fibre nervose nei piedi e nelle mani. Le nostre prove, e quelle della stampa internazionale, mettono in luce l’accuratezza clinica “da laboratorio”, l’utilità del display integrato sulla maniglia e il grande panorama di informazioni riportate dal sistema; di contro, certamente il prezzo di acquisto non è basso, il tempo di misurazione è un po’ lungo (circa 90 secondi) e le funzionalità avanzate legate all’abbonamento mensile a Withings+. Anche in questo caso presente il riconoscimento automatico fino a 8 utenti distinti all’interno del nucleo familiare.

Un’analisi completa effettuata con BodyScan 2