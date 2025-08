World Wide Web Day: storia ed evoluzione di internet

Oggi, primo agosto, si celebra il World Wide Web Day, la giornata dedicata alla commemorazione della nascita del World Wide Web (il “www”) e al riconoscimento del suo impatto sul mondo. È un’occasione per celebrare non solo l’ingegnosità del suo inventore, Tim Berners-Lee, ma anche i contributi di innumerevoli persone che hanno continuamente trasformato il web nello strumento onnipresente e versatile a cui ci affidiamo oggi. Ecco la storia del web dal 1989 ad oggi.

Le origini di internet



Internet esisteva già dagli anni Sessanta con Arpanet, un progetto voluto dal ministero della Difesa degli Stati Uniti. Tuttavia, l'accessibilità mondiale è arrivata molto dopo. L'idea del World Wide Web, una rete che permettesse di collegare più testi e parole in tanti computer in rete, venne a Tim Berners-Lee, insignito del Premio Turing nel 2016. Il 12 marzo 1989, il fisico britannico presentò al suo supervisore al Cern di Ginevra un documento intitolato "Information Management: A Proposal", con l'obiettivo di facilitare la distribuzione dei dati scientifici tra gli scienziati. "Vago, ma interessante”, fu il giudizio del supervisore, Mike Sendall, che diede a Berners-Lee il via libera per approfondire il progetto insieme ad un altro ricercatore, il belga Robert Cailliau.



La nascita del web



Berners-Lee e il suo collega Cailliau in un paio di anni svilupparono le fondamenta del web e realizzarono anche il primo browser, il programma per sfogliare le pagine del web. Il primo server fu un computer NeXT, creato dalla società fondata da Steve Jobs dopo che aveva lasciato Apple la prima volta. Il primo sito web fu lanciato nel 1991, aprendo nuove possibilità di comunicazione e informazione. Questa innovazione ha segnato l'inizio di una nuova era, rendendo possibile la condivisione globale di informazioni.



L’evoluzione del web



Da allora, il web ha subito una trasformazione radicale. Sebbene spesso confusi, il web e internet non sono la stessa cosa. Internet è una piattaforma di comunicazione basata sui protocolli TCP/IP sviluppati tra il 1973 e il 1982 da Vinton Cerf e Robert “Bob” Kahn. Questi protocolli permettono la comunicazione tra computer diversi appartenenti a reti eterogenee attraverso vari mezzi come onde radio, linee telefoniche e cavi. Il web, o World Wide Web, implementato tra il 1989 e il 1991 da Tim Berners-Lee e Robert Cailliau, permette il collegamento tra diverse risorse come contenuti, siti e servizi attraverso gli hyperlink, i collegamenti ipertestuali. Basato su un’architettura client-server, il web ha reso internet accessibile e utile a un pubblico vastissimo.