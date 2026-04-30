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Roberto Baggio sbarca su TikTok con un palleggio "disastroso"

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Nel filmato di pochi secondi il Divin Codino palleggia e poi calcia il pallone. Sul finale, però, quando la palla esce dall'inquadratura, si sente un rumore di vetro rotto. Lui però non si scompone affatto e rivolgendosi alla telecamera dice: "Da oggi ci sono anche io su TikTok"

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"Ciao ragazzi! Da oggi sono anche io su TikTok", con questo breve messaggio per salutare i fan Roberto Baggio ha fatto il suo esordio sul social network più amato dai giovani. Nella sua bio Baggio si presenta come un "ex calciatore italiano" e spiega: "Mi chiamano anche 'il Divin Codino'". Insieme al nuovo profilo arriva il primo video girato dall'atleta, con una sorpresa (GUARDA IL VIDEO). Nel filmato di pochi secondi Baggio palleggia e poi calcia il pallone. Sul finale, però, quando la palla esce dall'inquadratura, si sente un rumore di vetro rotto, forse una finestra? Lui però non si scompone affatto e rivolgendosi alla telecamera dice: "Da oggi ci sono anche io su TikTok". Il video ha divertito gli utenti e nel giro di poche ore ha superato i 2,4 milioni di visualizzazioni.

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