Visto l’impatto che TikTok sta avendo sui viaggi, la piattaforma vuole essere sempre più protagonista del settore. E lo fa lanciando TikTok GO, funzione destinata inizialmente al mercato Usa e che dovrebbe arrivare per gli utenti a fine anno. Il nuovo strumento permette di scoprire e prenotare hotel, attrazioni e tour direttamente all’interno della piattaforma. Si basa su partnership con grandi piattaforme di viaggio e per prenotare bisogna avere almeno 18 anni. Per i creator, TikTok GO trasforma i racconti di viaggio in guadagni. Chi presenta hotel, attrazioni ed esperienze locali può ora collegare i propri contenuti direttamente alle offerte prenotabili, ottenendo commissioni e opportunità di campagne a pagamento all’interno dell’app.

Su Insider: Come funziona l'algoritmo di TikTok