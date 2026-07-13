Viaggi, effetto TravelTok: il 70% degli utenti prenota le vacanze grazie a TikTokLifestyle
Introduzione
Secondo lo studio TikTok Marketing Science EU5 Travel on TikTok 2025, la piattaforma è il motore di ricerca preferito per pianificare i viaggi: il 51% degli utenti cerca contenuti a tema almeno una volta a settimana. Il 28% prenota perché percepisce i contenuti come autentici. Spopola l’hashtag #TravelTok. Ecco quali sono le tendenze e le mete più ambite.
Quello che devi sapere
TikTok sta cambiando il modo di pianificare i viaggi
La community di viaggiatori di TikTok, composta principalmente da appassionati di natura e attività all'aria aperta (47%), amanti di cultura e storia (44%) e famiglie (36%), sta ridefinendo le tendenze di viaggio. Con tre quarti dei viaggiatori che utilizza TikTok come motore di ricerca per pianificare i propri itinerari di viaggio, la piattaforma si conferma il punto di riferimento per organizzare le vacanze. È quanto emerge dallo studio TikTok Marketing Science EU5 Travel on TikTok 2025, a cui si aggiungono ulteriori dati: i volumi di ricerca legati al turismo sono in aumento del 91% e l’hashtag #TravelTok cresce del 33% su base annua.
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Come la piattaforma sta influenzando i viaggiatori
Per il 41% degli utenti, TikTok è la principale fonte di ispirazione, superando il passaparola di amici e familiari (29%) e i tradizionali motori di ricerca (26%). Il 51% cerca contenuti sul mondo viaggi (destinazioni, hotel, ristoranti) almeno una volta a settimana, l’81% trova la pianificazione in-app più divertente e coinvolgente e, solo nell'ultimo anno, il 69% ha scoperto una nuova meta grazie alla piattaforma.
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Le mete più ricercate
Tra le ricerche in maggiore crescita nell'Ue spiccano il Liechtenstein (+335%), il Monte Olimpo in Grecia (+321%), la Costa Brava in Spagna (+246%) e il Lago di Sant'Andrea nel Regno Unito (+133%).
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Le nuove tendenze di viaggio su TikTok
Tra i trend più rilevanti figurano i Destination Dupes, ovvero la ricerca di alternative più economiche e meno affollate rispetto alle mete di massa, che fanno volare le visualizzazioni dei video sul Montenegro (+164% su base annua) e sull’Albania (+61%). Allo stesso tempo, si registra un forte interesse per lo Slow Travel e l'Avventura Soft, che uniscono il desiderio di esperienze immersive e benessere – con l'hashtag #SlowTravel a +293% in termini di visualizzazioni video e #WellnessResort a +530% - alla voglia di un contatto comodo e accessibile con la natura.
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Viaggi personalizzati
Il viaggio diventa così un'esperienza sempre più personalizzata, mirata a riflettere l'identità e i valori del viaggiatore, come dimostra la crescita del 91% delle visualizzazioni per l'hashtag #OnceInALifeTime. Infine, non si ferma il fenomeno del Set-jetting, che spinge i turisti a volare verso i set delle proprie serie tv e film preferiti, portando le visualizzazioni dei video con hashtag #FilmingLocation a registrare un incremento del 28% su base annua.
Dall'ispirazione alla prenotazione
TikTok non è solo fonte di ispirazione per i viaggiatori, ma è anche un driver d’acquisto basato sull'autenticità: il 96% degli utenti considera affidabili i creator e i brand di viaggio attivi in piattaforma.
I numeri delle prenotazioni
L’impatto sul business è concreto: il 70% degli utenti ha prenotato un viaggio o un’esperienza grazie a TikTok (il 54% negli ultimi 12 mesi). Inoltre, il 28% prenota proprio perché il contenuto appare "autentico e reale", lontano dalla pubblicità tradizionale. Per supportare le aziende, TikTok offre soluzioni come Travel Ads powered by Smart+, che mostra annunci personalizzati e pertinenti agli utenti realmente interessati, trasformando la scoperta in prenotazione con un click.
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In arrivo anche TikTok GO
Visto l’impatto che TikTok sta avendo sui viaggi, la piattaforma vuole essere sempre più protagonista del settore. E lo fa lanciando TikTok GO, funzione destinata inizialmente al mercato Usa e che dovrebbe arrivare per gli utenti a fine anno. Il nuovo strumento permette di scoprire e prenotare hotel, attrazioni e tour direttamente all’interno della piattaforma. Si basa su partnership con grandi piattaforme di viaggio e per prenotare bisogna avere almeno 18 anni. Per i creator, TikTok GO trasforma i racconti di viaggio in guadagni. Chi presenta hotel, attrazioni ed esperienze locali può ora collegare i propri contenuti direttamente alle offerte prenotabili, ottenendo commissioni e opportunità di campagne a pagamento all’interno dell’app.
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