Il rapporto annuale di Iidea, l’associazione italiana di produttori videogiochi, certifica un fatturato stabile del settore intorno ai 2,4 miliardi di euro. Anche i giocatori restano in linea con la precedente rilevazione, ma aumenta il tempo che dedicano alla loro passione. “Le prospettive di crescita restano importanti purché il settore sia supportato dalle istituzioni”, ci racconta il Direttore generale Thalita Malagò
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