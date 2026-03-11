Samsung Galaxy S26: data di uscita, prezzi e caratteristiche

La nuova serie lanciata dal colosso sudcoreano arriva sul mercato in tre versioni (S26 e S26+ e Ultra), ma solo il top di gamma ha integrato il primo display al mondo progettato per la tutela della privacy. Il design resta sottile ma può contare su un sistema di raffreddamento potenziamento. Il nuovo chipset promette miglioramenti nelle prestazioni Cpu, Npu e Gpu, mentre con la ricarica ultrarapida 3.0 la batteria potrà raggiungere il 75% in mezz'ora

Novità nel mondo Samsung. Debutta oggi sul mercato italiano (ma già disponibile in preordine a partire dal 25 febbraio) la nuova serie Galaxy S26, terza generazione di smarpthone Android con intelligenza artificiale prodotta dal colosso sudcoreano. Dalla ricerca di informazioni alla creazione di contenuti: il potenziamento dell'AI punta a ridurre gli sforzi e il numero di passaggi necessari per portare a termine le operazioni quotidiane sul cellulare. Il modello è disponibile nei formati Galaxy S26, S26+ e S26 Ultra: ecco le principali caratteristiche e i prezzi.

Le differenze tra Galaxy S26 Ultra, S26 e S26+

Il top di gamma è rappresentato dal Galaxy S26 Ultra, forte del nuovo Privacy Display, il primo schermo al mondo progettato per tutelare la privacy su ogni singolo pixel. La tecnologia "salva-riservatezza" limita infatti la visibilità dalle angolazioni laterali senza tuttavia alterare la leggibilità e l'illuminazione sulla visuale centrale. Spetterà in ogni caso all'utente decidere quando attivarlo, ad esempio per l'apertura di app sensibili o l'inserimento di password, così come il livello di protezione. Tra le caratteristiche contenute nel Galaxy S26 Ultra spiccano il chipset personalizzato e un sistema di gestione termica potenziato per migliorare le prestazioni AI con un design sottile. La dissipazione del calore migliora tramite la nuova Vapor Chamber, camera di vapore multicanale posizionata lungo i lati del processore. Per quanto riguarda il processore, il nuovo Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform promette un aumento delle prestazioni di CPU, GPU e NPU a supporto di esperienze d'uso più rapide e fluide nell'arco della giornata. Le versioni S26 e S26+ utilizzano invece il nuovo chipset Exynos 2600, basato su tecnologia a 2 nm. A supporto dell'utilizzo quotidiano, Galaxy S26 Ultra introduce una tecnologia di ricarica ultrarapida 3.0 che punta ad abbattere i tempi di inattività e a raggiungere il 75% di batteria in mezz'ora. Meno marcate, ma comunque aggiornate, sono le percentuali di ricarica sulle versioni S26 e S26+, rispettivamente 55% e 69% nei primi trenta minuti.

Fotocamere sempre più basate sull'AI

I due modelli base S26 ed S26+ presentano display da 6,3 e 6,7 pollici, con la versione "plus" in grado di garantire una risoluzione maggiore. Sul fronte del comparto fotografico, Samsung S26 Ultra può contare su un sensore principale da 200 mp che mira a offrire miglioramenti qualitativi in condizioni di scarsa illuminazione. Novità si estendono agli strumenti di editing come Photo Assist, Creative Studio e Document Scanner che tramite l'integrazione con l'AI promettono di ridurre i passaggi operativi. "Crediamo che l’AI debba essere qualcosa su cui le persone possano fare affidamento ogni giorno, progettata per funzionare in modo coerente per tutti e senza richiedere competenze specifiche", ha dichiarato TM Roh, capo della Divisione Device Experience di Samsung.

Prezzi

La nuova serie di Samsung Galaxy S26 arriva sul mercato italiano con prezzi che, come sempre, differiscono in base al modello e alla memoria. Per un S26 base con 12GB + 256GB il costo di partenza si attesta sui 1.029 euro, 200 in meno di quanto proposto per la versione base del S26+ (1.229). Il prezzo per S26 Ultra oscilla invece da un minimo di 1.499 euro fino a 1.999 euro per la versione da 16GB + 1TB.