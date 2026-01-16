Samsung Galaxy S26, anticipazioni e data di uscita dello smartphone

Secondo i rumor, il prossimo top di gamma targato Samsung dovrebbe essere presentato a fine febbraio con debutto commerciale previsto per marzo. Le indiscrezioni parlano di miglioramenti su ricarica, batteria e hardware, con differenze tra modelli base e Ultra, oltre al possibile arrivo del Privacy Display

Tra le novità tech più attese del 2026 c’è la nuova serie Galaxy S26 di Samsung . In vista del debutto dei prossimi top di gamma, nelle ultime settimane hanno iniziato a circolare diverse indiscrezioni che riguardano sia il calendario di presentazione sia alcune possibili caratteristiche tecniche. Secondo gli ultimi rumor, l’evento di presentazione dovrebbe tenersi verso la fine di febbraio, mentre il debutto commerciale dei nuovi smartphone sarebbe previsto per marzo. Ecco le novità attese sui nuovi smarphone targati Samsung.

Presentazione e data di uscita attesa



Secondo quanto riportato da Dealabs, l’evento Unpacked dedicato alla serie Galaxy S26 dovrebbe tenersi il 25 febbraio. In quella occasione Samsung dovrebbe svelare Galaxy S26, S26 Plus e S26 Ultra. Per quanto riguarda la disponibilità commerciale, sempre sulla base delle stesse indiscrezioni, la data di uscita effettiva sarebbe fissata per l’11 marzo, almeno per la Francia, con tempistiche che potrebbero estendersi anche all’Italia. Se confermata, sarebbe un’uscita più tardiva rispetto agli ultimi anni.



Ricarica, batteria e hardware: cosa indicano i rumor



Le ultime anticipazioni suggeriscono un numero di novità leggermente superiore rispetto alle prime ipotesi. L’insider Ahmed Qwaider riferisce che Samsung potrebbe aumentare le velocità di ricarica anche sui modelli base della serie. In particolare, Galaxy S26 e S26 Plus dovrebbero supportare la ricarica a 45 W, mentre per S26 Ultra è atteso il passaggio ai 60 W. Sempre secondo i rumor, il Galaxy S26 base potrebbe vedere un incremento della capacità della batteria, da 4.000 a 4.300 mAh. Tutti e tre i modelli dovrebbero inoltre integrare lo standard di ricarica wireless Qi 2.2, con magneti integrati e velocità fino a 20 W su S26 e S26 Plus e 25 W su S26 Ultra. Per quanto riguarda la piattaforma hardware, secondo le indiscrezioni Exynos 2600 a 2 nm sarebbe destinato a S26 e S26 Plus, mentre lo Snapdragon 8 Elite Gen 5 a 3 nm al solo modello Ultra.



Possibile Privacy Display



Tra le novità attese rientrerebbe anche il supporto alla ricarica magnetica. Si continua inoltre a parlare del Privacy Display, una funzione pensata per limitare la visibilità dello schermo a chi osserva lateralmente. Sempre il leaker Ahmed Qwaider sostiene di aver testato un Galaxy S26 Ultra e di aver riscontrato miglioramenti proprio su questo fronte, ma anche in questo caso si tratta di informazioni non ufficiali.



Prezzi: possibili aumenti



Sul fronte dei prezzi il quadro resta incerto. Secondo Financial News, in Corea del Sud Samsung starebbe valutando rincari compresi tra 30 e 60 dollari. Al momento non è però chiaro se questi aumenti interesseranno anche il mercato italiano.