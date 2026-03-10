Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

iPhone, nuove emoji in arrivo con iOS 26.4: ecco quali sono

Tecnologia
X

Apple ha pubblicato la nuova beta di iOS 26.4, che verrà lanciata tra la fine di marzo e l’inizio di aprile. Tra le novità ci sono le nuove emoji, come il forziere del tesoro, l'orca, la creatura pelosa e la frana. Oltre a queste new entry, sono state implementate anche nuove opzioni per modificare il colore della pelle in alcune emoji dedicate alle persone

ascolta articolo

Novità in arrivo su iPhone. Apple ha infatti pubblicato la nuova beta di iOS 26.4 che verrà lanciata tra la fine di marzo e l’inizio di aprile, segnando un nuovo passo negli aggiornamenti progettati dall'azienda di Cupertino. Tra le aggiunte più importanti ci sono le nuove emoji che andranno ad arricchire la raccolta di faccine disponibili su iPhone e iPad: tra le nuove icone troviamo il forziere del tesoro, l'orca, la creatura pelosa e la frana. Oltre a queste new entry, sono state implementate anche nuove opzioni per modificare il colore della pelle in alcune emoji dedicate alle persone.  

Le nuove emoji

Le nuove icone che verranno lanciate tra fine marzo e inizio aprile sono il forziere del tesoro (ideale per riferirsi a premi, risparmi o contenuti "segreti"), la frana che si stacca da una montagna, il trombone (che va ad ampliare la già ricca collezione di strumenti musicali), poi una nuova creatura pelosa a metà tra mostriciattolo e mascotte e la nuvoletta da combattimento tipica dei fumetti (ideale per indicare caos o discussioni animate). Tra gli animali, arriva ora anche l'orca. Ma troviamo anche una nuova emoji dedicata a una “faccina distorta” con gli occhi grandi: una nuova espressione per esprimere disagio, confusione o reazioni esagerate. Oltre ai nuovi simboli, sono arrivano anche le opzioni per modificare il colore della pelle per l’emoji delle persone che lottano in un combattimento e per quello delle ballerine con le orecchie da coniglio. È stata inoltre aggiunta una variante neutra dal punto di vista del genere per l’emoji della ballerina di balletto.

Le altre novità in arrivo su iPhone

Le altre novità in arrivo su iPhone riguardano anche le impostazioni di accessibilità. Apple ha rinominato l’opzione “Reduce Highlighting Effect” in “Reduce Bright Effects”. Una modalità che, secondo la descrizione, ha l'obiettivo di ridurre evidenziazioni e lampeggiamenti durante l’interazione con elementi dell’interfaccia, come pulsanti o tastiera, rendendo l’esperienza visiva meno intensa per gli utenti sensibili a effetti luminosi o animazioni troppo marcate. Le modifiche riguardano anche la messaggistica Rcs, con la rimozione dei riferimenti ai test della crittografia end-to-end per lo standard.  

Vedi anche

Apple, iPhone 17e: i prezzi e le specifiche del nuovo smartphone

Tecnologia: Ultime notizie

Lo "smart ring" di Oura che piace al governo di Trump

Tecnologia

Negli Stati Uniti un piccolo dispositivo indossabile sta attirando sempre più attenzione politica...

Samsung Galaxy S26 Ultra, la novità è il Privacy display

Giovanni Mirenna

Pirateria digitale e cybercrime, al via il corso di Anica Academy

Tecnologia

Un nuovo percorso formativo per affrontare una delle sfide più complesse dell’industria dei...

Xbox Project Helix, Microsoft annuncia la nuova console: cosa sappiamo

Tecnologia

Svelato il nome in codice della prossima console di casa Microsoft. L'annuncio avviene in un...

Oracle annuncia migliaia di licenziamenti per finanziare espansione AI

Tecnologia

Molti dei tagli saranno mirati a categorie di lavoro che l'azienda prevede si contrarranno a...

Tecnologia: I più letti