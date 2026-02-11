Offerte Sky
Epstein files, tutte le fake news diffuse sui documenti. Foto generate con l’IA e non solo

Mondo
Tommaso Spotti

©Getty

Dopo che nelle scorse settimane il Dipartimento di Giustizia negli Stati Uniti ha pubblicato milioni di nuovi file, sono emersi online diversi contenuti manipolati o falsi. Dalle immagini false che mostrano volti noti insieme al finanziere pedofilo fino alla campagna di disinformazione contro il presidente francese Emmanuel Macron, ecco che cosa è circolato online

