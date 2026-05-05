Lo scorso 30 aprile il tema del voto dei fuori sede è stato al centro delle audizioni in commissione Affari Costituzionali alla Camera. Tra i soggetti sentiti i rappresentanti di The Good Lobby, del Comitato voto dove vivo e di LINK - Coordinamento universitario. "L'assenza di una normativa nazionale che disciplini il voto a distanza - hanno sottolineato i rappresentanti di The Good Lobby - contribuisce a determinare una sostanziale disparità nell'accesso al voto, penalizzando in particolare studenti, lavoratrici e lavoratori, persone impegnate in attività di cura e altre categorie già vulnerabili, temporaneamente domiciliate in un luogo diverso da quello di residenza. Negli ultimi anni il Parlamento ha riconosciuto la rilevanza del tema e nel corso di questa legislatura, sono state depositate 7 proposte di legge alla Camera e 7 disegni di legge al Senato. La Camera ha poi approvato, nel 2023, una legge delega sul voto fuori sede, successivamente trasmessa al Senato ma la sua discussione a Palazzo Madama è sospesa da anni". Quindi “abbiamo depositato in Corte di Cassazione nel 2024 una proposta di legge di iniziativa popolare che sostanzialmente ricalca quella legge delega, allargando la tutela a tutti i tipi di fuori sede e di elezioni, e riducendo i tempi con l'auspicio di concludere l'iter entro le prossime elezioni politiche".