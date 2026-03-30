Legge elettorale, iter al via in Parlamento: i nodi e le ipotesi

Sotto la lente resta anche il ballottaggio, che vede i dubbi di FI e Lega, mentre FdI ha da sempre chiesto l'introduzione delle preferenze. Su questi tre punti, si è soffermato anche il presidente della Corte Costituzionale Giovanni Amoroso ricordando le sentenze del 2014 e nel 2017 sulle leggi elettorali nelle quali "sono stati affermati dei principi che riguardano sia il premio di maggioranza, sia l'eventuale ballottaggio, sia le candidature e liste bloccate". "Ci sono dei principi - è il monito - che la Corte ha affermato che, quindi, non potranno non costituire riferimento per la valutazione di una nuova legge elettorale". Sui profili di costituzionalità del testo, in ogni caso, il centrodestra è al lavoro da tempo.