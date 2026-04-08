In Parlamento incombono invece le priorità economiche affidate a due decreti. Al Senato, quello che incide sulla riduzione delle bollette di luce e gas è destinato a monopolizzare i lavori dell'Aula in questa settimana. Già approvato alla Camera, manca l'ultimo passaggio. Mentre al contempo a Montecitorio domina il decreto per l'attuazione del Pnrr su cui è stato annunciato il voto di fiducia, e che poi dovrà passare a Palazzo Madama per il via libera finale entro il 21 aprile. Al primo decreto, che ha ridotto le accise sui carburanti fino a ieri 7 aprile, ed è all'esame della commissione Finanze al Senato, venerdì scorso se ne è aggiunto un secondo in materia che estende le stesse riduzioni fino al primo maggio: comincerà l'iter al Senato. Ma non è esclusa l'ipotesi di accorparli, con la difficoltà di dover comprendere in un eventuale unico provvedimento anche le misure del Piano Transizione 5.0.