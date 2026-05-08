Durante le dichiarazioni di voto, il provvedimento è stato osteggiato dal centrosinistra e sostenuto convintamente dalla maggioranza. "Ribalto la contestazione che ci fanno da destra e dico che il Ponte è una scelta ideologica: costruire grandi opere per mascherare problemi strutturali dal Sud per non dare risposta a problemi più urgenti", ha detto Nicola Fratoianni di Avs. "Ci sono aspetti inquietanti, perché di fatto il Ponte è morto perché non c'è nessun atto che conferma che possa continuare il suo iter", ha detto il dem Marco Simiani che ha contestato anche il fatto che ci sia un commissario "per tutto".