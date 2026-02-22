Introduzione

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia cerca di smorzare le polemiche dopo la diffusione di uno studio, pubblicato nel 2025, che è stato presentato da parte delle opposizioni come un ostacolo al Ponte sullo Stretto di Messina, perché - si era detto - metteva nero su bianco la presenza di una faglia pericolosa per l’infrastruttura.

"Non siamo di fronte alla scoperta improvvisa di una faglia ignota o a un elemento di pericolosità finora trascurato", dice il presidente dell’INGV Fabio Florindo alla Gazzetta del Sud. "Alcune letture mediatiche - continua - hanno isolato singoli passaggi tecnici trasformandoli in messaggi di allarme o in presunte smentite delle analisi ingegneristiche legate alle grandi opere. È una semplificazione che non rispecchia il contenuto dell'articolo, il quale si colloca nell'ambito della ricerca di base e non entra nel merito della progettazione infrastrutturale". Anche la società Stretto di Messina ha rimarcato come lo studio "non ha alcun impatto sul Progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina, che è aggiornato ai più recenti studi geosismotettonici".