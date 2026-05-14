Elezioni comunali a Salerno, chi sono i candidati sindaco

Il principale sfidate di Vincenzo De Luca sarà Gherardo Maria Marenghi: ha 45 anni, è un avvocato e anche docente presso l'Università di Salerno. Marenghi è il candidato del centrodestra, che si presenta all’appuntamento elettorale unito e schiera quattro liste a suo sostegno: si tratta di “Fratelli d’Italia”, “Forza Italia”, “Prima Salerno” (che è la lista civica della Lega) e “Noi Moderati”.

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