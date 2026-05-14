Elezioni comunali a Salerno, chi sono i candidati sindaco

Introduzione
Sono 21 le liste presentate per le elezioni amministrative al Comune di Salerno, con ben otto candidati sindaco che si contenderanno la fascia tricolore: si tratta di un appuntamento elettorale importante per la città che, dopo i due mandati di Vincenzo Napoli (dimissionario con un anno di anticipo sulla data prevista per il voto), è chiamata a scegliere il suo successore.
Quello che devi sapere
Quando si vota a Salerno
La tornata di elezioni amministrative del 2026 è in programma domenica 24 (dalle ore 7 alle ore 23) e lunedì 25 maggio (dalle ore 7 alle ore 15), in oltre 600 Comuni in tutta Italia. Nel caso nessuno dei candidati ottenesse la maggioranza assoluta al primo turno - nei casi delle città con più di 15mila abitanti, come appunto il Comune di Salerno - si terrà il ballottaggio tra i primi due domenica 7 (dalle ore 7 alle ore 23) e lunedì 8 giugno (dalle ore 7 alle ore 15).
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La nuova corsa di Vincenzo De Luca
A cercare di tornare alla guida di Salerno è Vincenzo De Luca. Il 77enne ex sindaco della città ed ex governatore della Campania è sostenuto da sette liste, senza però il simbolo del Partito Democratico: De Luca ha ripresentato lo storico schema civico che lo aveva già portato alla vittoria in passato. Le liste sono “Progressisti per Salerno”, “Salerno per i Giovani”, “A Testa Alta”, “Cristiani Democratici”, “Avanti-Psi”, “Insieme per Salerno” e “Davvero Ecologia&Diritti”.
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Lo sfidante Gherardo Maria Marenghi
Il principale sfidate di Vincenzo De Luca sarà Gherardo Maria Marenghi: ha 45 anni, è un avvocato e anche docente presso l'Università di Salerno. Marenghi è il candidato del centrodestra, che si presenta all’appuntamento elettorale unito e schiera quattro liste a suo sostegno: si tratta di “Fratelli d’Italia”, “Forza Italia”, “Prima Salerno” (che è la lista civica della Lega) e “Noi Moderati”.
La candidatura di Franco Massimo Lanocita
A correre per la carica di sindaco di Salerno è anche Franco Massimo Lanocita, avvocato ed ex consigliere regionale. Lanocita è sostenuto da una parte del centrosinistra che non ha appoggiato la candidatura di Vincenzo De Luca: l’avvocato ha infatti il sostegno della lista del “Movimento 5 Stelle”, di “Alleanza Verdi e Sinistra” e “Salerno Democratica”.
Il candidato sindaco Armando Zambrano
Tre liste sono anche a sostegno del candidato sindaco Armando Zambrano, ex presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Salerno. L’esponente centrista ha infatti sul supporto di “Noi Popolari Riformisti - Udc”, “Azione - Oltre” e “Salerno di Tutti”.
La candidatura di Alessandro Turchi
Ci sono poi altri quattro candidati alla carica di sindaco di Salerno, ognuno dei quali sostenuto da una lista: tra questi c’è Alessandro Turchi, che si presenta con “Salerno Migliore”.
La candidatura di Mimmo Ventura
A essere candidato è poi anche Domenico detto Mimmo Ventura, consigliere comunale d’opposizione uscente, che è sostenuto dalla lista “Dimensione Bandecchi”.
La candidatura di Elisabetta Barone
L’unica donna a correre per succedere a Vincenzo Napoli alla guida della città è Elisabetta Barone, che è sostenuta dalla lista “Semplice Salerno”
La candidatura di Pio Antonio De Felice
Infine, sostenuto dalla lista di “Potere al Popolo”, è candidato alla carica di sindaco di Salerno anche Pio Antonio De Felice.
Le elezioni amministrative 2026 in Campania
Salerno è uno dei 90 Comuni a essere interessati dal turno di elezioni amministrative del 2026 in Campania. Tra questi, oltre al capoluogo stesso, ben 21 sono parte della provincia di Salerno. Allargando lo sguardo a tutta la Regione, sono in totale 27 le città con più di 15mila abitanti a essere chiamate alle urne: Ariano Irpino, Avellino, Marcianese, San Nicola la Strada, Tremola Ducenta, Afragola, Arzano, Cardito, Casalnuovo di Napoli, Ercolano, Frattamaggiore, Melito di Napoli, Mugnano di Napoli, Ottaviano, Pompei, Portici, San Giorgio a Cremano, Sant’Anastasia, Saviano, Somma Vesuviana, Sorrento, Terzigno, Angri, Campagna, Cava de’ Tirreni, Pagani e la stessa Salerno.
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