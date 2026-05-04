Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Referendum Colico, 24 e 25 maggio il voto per scegliere tra Provincia di Lecco e Sondrio

Politica

Alle urne si recheranno circa 6mila elettori. Colico ha 8mila abitanti e da sempre rappresenta un punto di incontro tra il lago di Como e la Valtellina

ascolta articolo

I cittadini del comune di Colico si trovano davanti a una difficile scelta: il 24 e 25 maggio dovranno votare se rimanere in provincia di Lecco, o scegliere quella di Sondrio. Alle urne si recheranno circa 6mila elettori e la decisione avrà conseguenze importanti. il sindaco Monica Gilardi esorta i concittadini a recarsi alle urne. Colico ha 8mila abitanti e da sempre rappresenta un punto di incontro tra il lago di Como e la Valtellina. Il fonte del sì e il fronte del no si contendono il favore dei cittadini messi di fronte a una scelta da cui dipende il proprio futuro. 

Politica: Altre notizie

Mattarella: Esercito fondamentale per salvaguardare indipendenza Paese

Politica

"Il grave inasprimento e l'allargamento dei conflitti in atto vedono confermare all'Esercito...

La deputata Marianna Madia lascia il Pd e passa a Italia Viva

Politica

È quanto si apprende da fonti parlamentari. Madia dovrebbe approdare da indipendente al gruppo...

Elezioni amministrative 2026, dove e quando si vota

Politica

Le elezioni amministrative 2026 nelle Regioni a statuto ordinario sono in programma domenica 24...

Italia-Usa: Trump rilancia intervista Salvini a Breitbart

Politica

Sui social il presidente Usa ha postato un'intervista fatta al vicepremier italiano da un sito...

Tribunale Aosta, decaduto presidente della Regione: "È ineleggibile"

Politica

Il Tribunale di Aosta ha dichiarato decaduto il presidente Renzo Testolin perché ineleggibile ai...

Politica: I più letti