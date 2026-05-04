Alle urne si recheranno circa 6mila elettori. Colico ha 8mila abitanti e da sempre rappresenta un punto di incontro tra il lago di Como e la Valtellina

I cittadini del comune di Colico si trovano davanti a una difficile scelta: il 24 e 25 maggio dovranno votare se rimanere in provincia di Lecco, o scegliere quella di Sondrio. Alle urne si recheranno circa 6mila elettori e la decisione avrà conseguenze importanti. il sindaco Monica Gilardi esorta i concittadini a recarsi alle urne. Colico ha 8mila abitanti e da sempre rappresenta un punto di incontro tra il lago di Como e la Valtellina. Il fonte del sì e il fronte del no si contendono il favore dei cittadini messi di fronte a una scelta da cui dipende il proprio futuro.